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Московский листок

Обзор новостей: 80 процентам предприятий общепита грозит закрытие из-за QR-кодов

Опубликовано 30.06.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль

Обзор новостей с Анатолием Барановым: 

1 Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги 

2 Путин реально боится, что его отравят

https://forum-msk.org/material/news/1...

Все мы это знаем, видели, но впервые об этом официально говорит пресс-секретарь президента в эфире государственного телеканала.

 

3 Столичные власти не исключают распространения практики работы с QR-кодами

не только в кафе и ресторанах, но и на предприятия других сфер, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

4 Куар-код есть, а счастья нету, пишет Дарья Митина

Решила на МакДональдсе протестировать - допустят ли меня с сокровенным куар-кодом вкушать божественные наггетсы, тающие во рту бигмаки, и пить нектар и амброзию в виде молочного коктейля.

Прихожу, а святая святых закрыта. Работает только на вынос.

 

5 Зарплата – продуктовыми карточками

Я о подобном читал в школьном учебнике. Про времена проклятого царизма. Тогда рабочим пытались выдавать часть зарплаты продуктовыми талонами, которые можно было отоварить только в заводской лавке, где цены на продукты были, разумеется, раза в два выше, чем везде.

 

6 80 процентам предприятий общепита грозит закрытие из-за QR-кодов

 

7 Учения стран НАТО и их союзников начались в Черном море, они продлятся до 10 июля

 

8 В Туве прекратили работу детских лагерей из-за вспышки COVID-19

 

9 Гватемала требует вернуть аванс за Спутник

https://forum-msk.org/material/news/1...

Гватемала внесла аванс в размере 50% (около $80 млн) за 16 млн доз вакцины «Спутник V». Пока получено лишь 150 тысяч доз.

***

Два существенных замечания.

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- Если вы хотите оказать помощь каналу - не сдерживайте себя, не стесняйтесь, вот номер карты: 4276 1609 4595 4072

Два существенных замечания.

- Если вам нравятся выпуски новостей, можете смело перепубликовывать их на своих страницах - мы за копирайт не держимся, все это в свободном доступе.

- Если вы хотите оказать помощь каналу - не сдерживайте себя, не стесняйтесь, вот номер карты: 4276 1609 4595 4072



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