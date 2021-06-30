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Московский листок

А.Руцкой: Путин должен пригласить к себе Навального

Опубликовано 30.06.2021 в разделе комментариев 0

Вице-президент РСФСР, Герой Советского Союза, дал большое интервью Александру Бобылеву, редактору канала "Главтема-народ". Благодарность редактору канала Ирине Некрасовой за организацию встречи.



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