Обещали не выселять в пожарном порядке...

29 июня 2021 года жильцы общежития ул. Авиаторов д. 9, бывшие сотрудники «Унитарного Предприятия «Управление специального строительства» при поддержке московских коммунистов (ОКП-Рабочий компас, Рабочий контроль, РМП-Москва) коллективно пришли в управу Солнцево. Причины визита две.

Первая – срочная. Всем жителям сообщили, как в уведомлении, так и устно, со стороны коменданта, что все они 30 июня будут выселены.

Вторая – главная. Дом, вместо того, чтобы в соответствии с приложением № 3 к Постановлению Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. №3020-1 быть переданным городу, остался на балансе структур ФСБ РФ (Управление строительства было при ФСБ). Отметим, что после передачи дома городу жильцы, в соответствии ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса», постановлением правительства Москвы 743 ПП от 19.12.2012, законом города Москвы №29 от 14.06.2006г "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения», получают право на заключение договора социального найма. Пока же дом находится на балансе ФСБ — они получают только попытки выселения и коммунальные платежи по явно завышенным тарифам.

В управе быстро приняли заявление от людей, однако никого, готового ответить по существу, не оказалось. Люди остались ждать. Начали уже говорить о том, чтобы заказать в управу побольше пиццы (а то ждать долго). Сидящий рядом охранник сказал, что это будет несанкционированный митинг. В итоге пиццу заказывать не пришлось, управа договорилась с УСС о срочном приёме людей. В ходе приёма представитель обещал, что в срочном порядке выселять никого не будут. Это радует. На сегодня (30 июня), действительно, никакого шабаша в общежитии не было.

Из неприятного… Представитель УСС говорил, что контора активно займётся взыскиванием денег с «неплательщиков». Отметим, что долго возникли у многих жильцов общежития, ввиду милой привычки домодержателей, взимать плату по тарифам, многократно превышающим коммунальные.

По вопросу о передаче дома городу представитель УСС отвечал несколько раз и по разному, начиная от «почему бы вам не потребовать Кремль в собственность городу передать». Отметим, что насчёт передачи городу Кремля Верховный совет решений не принимал, а вот насчёт передачи бывших общежитий городу – принимал. Кончая тем, что: «этот вопрос решается не в нашем ведомстве, а выше, если его к нам спустят, наш директор выскажет своё мнение». В общем, жильцов радует, что прямо сейчас их выселять не собираются, но судя по всему, бороться за крышу над головой им ещё придётся.

Напоминаем, жители данного дома - бывшие строители спецобъектов при управлении ФСБ. В 2016-17-х годах почти все работники (более 650 человек) были сокращены. Отметим, что они жили в общежитии много лет, некоторые с 89 года, практически все другого жилья не имели, но бывшее начальство это не волновало, всем предложили идти на улицу.

А то, что по закону «О приватизации Жилищного фонда», по закону «О введении в действие Жилищного кодекса» подобные общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а их жильцы должны получать права на соцнайм и на приватизацию жилья - так кому какое дело. Арендный бизнес важнее.

Люди начали протестовать. Устраивать сходы. Запланировали визит в ФСБ (не состоялся, потому что начальство из ФСБ, узнав о визите, само приехало на переговоры). Кончились и эти и последующие переговоры тем, что признать за жильцами права коммерсанты от госорганов отказались. Однако и выселение приостановилось. Кроме этого господа-начальники продавили через суд несколько решений о выселении.