Кремль создал партию реальной оппозиции

В связи со всей этой непревзойдённой по степени бессовестности наглостью, связанной с вакцинацией, я по-новому взглянул на Гражданскую войну в России в начале прошлого века – по-новому взглянул на то, почему она стала возможна именно в России? Понятно, что марксизм, как некое учение, к этой войне не имеет отношение никаким боком, но тогда что обусловило её длительность и жестокость?

Ведь если говорить, скажем, о воинственности, как таковой, то те же англичане, французы и, особенно, немцы проявили в Первой мировой гораздо больше воинственности, нежели русская армия, явившая миру образец трусости (это хорошо видно и по потерям, и по итогам в войне, и по числу пленных в ней). И если, не захотев воевать с иноземцами за батюшку-царя, русские вдруг схватились в смертельной схватке между собой, то почему?

Почему для русского народа, который был представлен в основном крестьянством, свои родные дворяне или интеллигенты были гораздо более ненавистны, чем какие-то немцы или турки? А евреи, по сути такие же иноверцы, как и эти немцы с турками, вдруг стали родными и близкими?

Откуда в целом в миролюбивых крестьянах, много веков откупавшихся от службы в армии, возникла к дворянам и интеллигентам ненависть, достаточная, чтобы дворян и их холуев убивать? Это же только для диванных стратегов воевать запросто, а реальным людям убить других людей очень непросто. В мирной жизни такие редкие в обществе люди заполняют нишу преступников, но ведь только из уголовников никакой армии не создашь, - армию создаются нормальными людьми. Откуда у этих нормальных людей в душе хранилась ненависть, да ещё и не к иноземцам, а к своим?

Ну, вот несколько моментов в качестве примеров для раздумья.

Все Романовы (а у царя было с полсотни близких родственников) не имели права учить своих детей в гимназиях и университетах – только дома! А немецкий император Вильгельм не только сам учился в обычной гимназии, но и детей послал учиться в обычные школы – германский император обязан был быть единым не только с дворянством Германии, но со своим народом! Германское дворянство было не отдельной кастой, а частью народа, - такое у этих фонов и баронов было преставление о себе.

Когда нынешняя королева Великобритании Елизавета в 1946 году выходила замуж за греческого принца, она начала экономить продуктовые карточки, чтобы иметь возможность устроить свадебный обед (узнав об этом, многие англичане стали посылать своему королю часть своих продуктовых карточек). То есть даже король Великобритании во время войны питался так же, как и простые британцы. Не могу восстановить документальный фильм ВВС, в котором упоминался эпизод из времен Первой мировой – какого-то английского дворянина или буржуя осудили и казнили за то, что у него в подвале нашли, по меркам войны, значительный запас продуктов, - что около нескольких мешков муки и какие-то консервы. Все тяготы Великобритании для всех британцев должны быть одинаковы!

Мы это можем представить себе в России? В которой уже какой-то паршивый актёришка считает себя интеллигентом и какой-то особенной цацей по отношению к «народному быдлу»?

Скажем, в царской России паспорта обязаны были получать только крестьяне. Ведь паспорт является способом надзора полиции над гражданами, и в России народное быдло обязано было быть под надзором полиции! А вот дворяне не обязаны были иметь паспорта. Дворяне были людьми особенными! В результате паспорта стали такой формой издевательства полиции и чиновников над народом, что паспорта немедленно отменили после свержения царя. И только лет через 10, в качестве исключения паспорта ввели для городских жителей, но пока был жив Сталин, у крестьян паспортов не было! Крестьяне были свободными людьми, не обязанными находиться под надзором милиции!

Сейчас понимаешь, что ни в одной цивилизованной стране не было такого наглого расслоения народа на народное быдло и высшую касту, как в России. Причём, в начале высшей кастой были дворяне, а в СССР их место заменили некие «интеллигенты». Дело не в чиновниках (они разве не интеллигенты?), якобы ненавистных народу, дело вообще в зримой разнице, согласно которой народ по отношению к кремлёвской власти и её холуям является тем, кем «опущенные» в тюрьмах являются по отношению к «ворам в законе».

До сих пор этой зримой разницы как бы не было. Да, есть огромное расслоение в материальных благах, но народ России уже далеко не тот, что в начале прошлого века, - народ болтлив, но глуп, народ не понимает ни основных законов страны, ни своих прав, а от непонимания ситуации он не понимает, когда и как надо действовать. Посему народ не оторвёт зад от дивана и не сменит бутылку пива в руках на что-то более увесистое.

Да, народ завидует всем, у кого есть что-то, чего у него нет, но НЕ НЕНАВИДИТ владельцев того, чего он лишён, поскольку в теории и он, представитель народа, может это иметь. Народ не видит той границы, до которой «мы» - это «мы», и после которой - «они» - это «они».

И вот Кремль решил эту границу установить зримо – так, чтобы каждый сам её увидел. В былые времена прибалтийские бароны, устанавливая границы своих владений с соседями, пороли на этих границах детей своих крепостных, чтобы они лучше запомнили, где проходит граница своего барона. Так и Кремль решил на границе между собой и народом России «опустить» весь народ России. Чтобы весь народ лучше запомнили границу между собой (быдлом или «петухами») и элитой (властью и холуями власти – современными «ворами в законе»).

Где я увидел эту границу?

Я не буду объяснять, что вакцинация, даже не пресловутым «Спутником V», а реальной вакциной (если бы она существовала), – это не средство защиты общества от болезней, как внушают Кремль с холуями, даже не сильно стараясь в этом убедить хоть кого-то с мозгами. Любая вакцинация имеет вероятность, следовательно, вакцинация не предохраняет общество от эпидемий. Вакцинация – средство индивидуальной защиты и к защите общества твоя личная защита не имеет отношения – вакцинацией ты защищаешь только себя. Я не буду снова цитировать законы России, согласно которым вакцинация является вмешательством в здоровье человека и возможна только после его согласия.

Но Российская Федерация с 1996 года является членом Совета Европы, и 27 января 2021 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в 5-ом чтении была принята резолюция 2361 (2021), в статье 7 которой говорится:

«7.3 в отношении обеспечения широкого использования вакцины:

7.3.1 гарантировать, что граждане проинформированы о том, что вакцинация НЕ является обязательной и что никто не подвергается политическому, социальному или иному давлению с целью провакцинироваться, если они не хотят делать это сами».

«7.3.2 гарантировать, что никто не подвергается дискриминации за то, что он не был вакцинирован из-за возможных рисков для здоровья или нежелания пройти вакцинацию».

И обязавшись перед мировым сообществом «гарантировать», Кремль наплевал на все эти обязательства и законы и начал «опускать» граждан, заявив, что по своему желанию может превратить вакцинацию в обязательную. А холуи Кремля сходу начали устанавливать местные требования вакцинироваться всем, кому они прикажут, под угрозой увольнения – под угрозой лишения средств существования.

От лица фашистов Кремля вылез «шпрехенфюрер» Песков и объявил: «В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг», — и нагло «пояснил», что: «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».

Добровольностью это было бы, если бы Песков (как тупой и подлый дебил) освободил свою должность для нежелающего делать вакцинацию официанта, хотя, конечно, сомнительно, чтобы Песков справился с такой сложной работой в каком-то ресторане. И именно ввиду сложности работы, исполняемой народом, Песков объявил, что государственным чиновникам вакцинацию делать не обязательно – им не надо менять работу. Они высшая каста, они «воры в законе» России. Прямо символично: в царско России народ обязан был иметь обычные паспорта, а в фашисткой России – «ковидные».

Вот он – тот рубеж, та граница, которая разделила Кремль и народ, создав в России партию «насильно вакцинированных». Не важно, они вакцинировались на самом деле или претерпели какие-то неудобства, вызванные насильственной вакцинацией, - главное, что все нежелающие вакцинироваться видят, как Кремль, нагло ухмыляясь от своей безнаказанности, сделал из них «петухов».

Повторю, не Навальный, не удравшие за границу оппозиционеры, а сам Кремль создал партию реальной оппозиции.

Осталось найтись тем, кто будет создавать у этой партии организующие её органы.