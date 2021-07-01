Крайне неудачная у Путина прямая линия

Это даже не я сказал, это Дарья Митина: "Ляп на ляпе.

"Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?"

Та шо ви говорите! А до Зеленского ниибацца какая суверенная страна была. Мы-то, наивные, думали, что это Порошенко и прочие бенефициары Майдана отдали, ан вот же ж.

- Почему Украина не входит в список недружественных стран?

- Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный. Я вообще считаю, что украинцы и русские - один народ.

Трижды неверный ответ.

Во-первых, когда бьюти-блоггерша путает страну с начальством, это простительно, когда Президент великой страны - нет. По Путину получается, единственный "недружественный" нам народ, кроме американцев, это чехи? Ну-ну.

Во-вторых, украинцы и русские, безусловно, один народ. А что, белорусы и русские - не один народ? Все мы один большой советский народ.

Ну и третье, которое на самом деле первое. "Потому что я не считаю ...." - в принципе недопустимый ответ. Другими словами, кто россиянам дружественный, а кто недружественный, у нас будет единолично определять господин Путин?

Если вопросы-ответы готовили спичрайтеры, то можно частично ответственность спихнуть на них. А если экспромт, тогда действительно хреново, ибо саморазоблачение".

***

Вы знаете, мне к Дарье Александровне и добавить особенно нечего. Тем более, что я эту мудянку толком и не смотрел. Да-да, признаюсь - я, политический журналист, не смотрел этот сеанс одновременной игры в карманный футбол.

Во-первых, по сути, смотреть там нечего. Все, что Путин мог сказать нового, за последние 20 лет он уже сказал.

А во вторых - это антиреспубликанская процедура по своей сути, а я республиканец!

Почему антигосударственная? Потому что как бы не старался Путин, а из примерно 600 тысяч вопросов россиян он мог ответить всего на несколько десятков. Разве это не профанация?

Это ведь не общение народа с президентом, а его иллюзия. Которая имеет своей целью вовсе не решить вопросы россиян - их слишком много, чтобы решать их таким способом, это презентация "доброго решалы". По сути, ответ государства на вопрос: "Зачем вам республика?" Действительно, зачем? Если раз в год лично Путин решает вопросы населения - быстро, четко, бескомпромиссно... Вот только не все. Некоторые. Примерно 0,00001 процента вопросов, которые поднакопились.

И чем это лучше, чем практика старой Москвы, когда по престольным праздникам государь с кремлевского крыльца кидал в толпу пригоршнями мелочь? Не будь растяпой, и что-нибудь, да поймаешь.

Анатолий Баранов