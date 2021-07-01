Бывший режиссер Youtube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев задержан после приземления в московском аэропорту "Шереметьево".

По предварительной информации, его задержали в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.

29 декабря 2020 года в СК РФ заявили, что в отношении Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ).

По данным СК, для нужд некоммерческих организаций, в числе которых - "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Как считает следствие, Навальный с иными лицами потратил 356 млн на личные цели.

А что тут удивительного, если деньги собирались на канал, а работа канала – это в основном работа людей? Вот так высоко они оценили свой труд – действительно качественный труд, а по труду и зарплата.

Разве Навальный это скрывал? Или люди, которые посылали пожертвования, этого не понимали?

Давайте нищих у метро сажать! Они ж пожертвования собирают «Христа ради», а сами берут, и покупают на них жратву, а то и выпивку! На личные цели…