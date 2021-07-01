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Московский листок

Рабочие расстрелянного Жанаозена вновь вышли на забастовку!

Опубликовано 01.07.2021 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма

30 июня работники нефтесервисной компании ТОО «КЕЗБИ» вышли с плакатами и потребовали у своего руководства улучшения условий труда.

Число работников, выразивших недовольство, достигло 1200 человек. Сотрудники компании записали видеообращение со своими требованиями, среди которых повышение заработной платы, пересмотр тарифной сетки, приведение оборудования к необходимым стандартам, выплата оклада за праздничные дни, компенсации за вредную работу и тринадцатой зарплаты.

Всего в требованиях 12 пунктов. В настоящее время идут переговоры. К бастующим приехал аким, прокурор и начальник полиции Жанаозена.

Это, конечно, вызывает у меня как у гражданина России, жгучую зависть!

На моей памяти рабочих в Жанаозене расстреливали дважды! Первый раз на излете советского периода, когда город еще назывался Новый Узень – именно в том году Назарбаев пришол к власти, тогда еще в Казахской ССР.

Второй раз 7 лет назад, когда вошедшие в город вооруженные формирования расстреляли многомесячную забастовку рабочих компании «Казмунайгаз». По официальной версии погибло несколько десятков, по неофициальной – больше сотни человек.

И вот эти люди продолжают бастовать, продолжают отстаивать свои права! Несмотря на массовые аресты и посадки, несмотря на убийства активистов, на массовый террор властей.

Я восхищаюсь этими людьми.

Анатолий Баранов

PS. Многодетные матери в Астане 28 июня штурмовали здание министерство индустрии. Успешно.

https://www.youtube.com/watch?v=h_SIPdZ2MQk&t=230s

Есть женщины в казахстанских селеньях!



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