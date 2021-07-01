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Московский листок

Ничего нового - цены опять выросли

Опубликовано 01.07.2021 в разделе комментариев 0

деньги труд
Ничего нового - цены опять выросли

Тарифы на коммунальные услуги в России в среднем по стране с 1 июля повысятся на 3,3%

В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей.

Согласно постановлению правительства, опубликованному еще в ноябре прошлого года, наибольший из всех регионов порог установлен в Чечне - 6,5%, в Новгородской области — 6,4%, в Якутии — 6%.

В Москве средний индекс составляет 4,6 %, в Санкт-Петербурге - 3,5 %.

Вроде немного, но регулярно каждый год. В прошлом году тоже подняли на 3,1 процента.

Интересно, а может ли вообще, в принципе, быть снижение?

Ну как у Высоцкого: «Было время и цены снижали…»  Впрочем, сейчас Высоцкому было бы 85, а уже и для него сталинские снижения цен были уже историей.

Ну да, диктатура, но цены снижали. У нас тоже не демократия, а цены только растут…

 

Тоже про цены. Плохие новости для курильщиков

С 1 июля в России запрещена продажа сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.

Такой небесплатный у нас закон.

Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а реализация по розничным ценам, которые установлены ниже действующей единой минимальной цены, запрещается.

Я напомню: сигареты являются подакцизным товаром. Акциз – это вмененный налог, установленный на высоколиквидные товары массового потребления. Акцизы в РФ могут составлять половину и больше самой цены товара.

Давайте так, прямо – это, по сути, госмонополия, но не на производство, а на продажу.

Сигареты, по сути, легкий наркотик, то есть государство, не стесняясь, выступает наркодилером. Выгодно. Одной рукой запрещает и ограничивает, а другой – гребет миллиарды. А что?

А.Б.



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