В Кремле "опровергли" миф о подконтрольности судов властям

«Суды в России целиком независимы от других ветвей власти и кого-либо ещё. Любые обратные утверждения должны быть сначала доказаны в российском суде, иначе это клевета на нашу судебную систему», – сказал Дмитрий Песков.

Еще раз: то, что российские суды зависимы, нужно сначала доказывать в российском суде!

То, что судьи в РФ не избираются населением, а сначала назначаются президентом, а потом утверждаются в парламенте соответствующего уровня – это никакой зависимости не вызывает. Не-ет!

Ну как наркоманы всегда доказывают: марихуана зависимости не вызывает, это просто «травка». Но утверждающих обратное Госнаркоконтроль все же не заставляет доказывать зависимость на сходке наркодилеров.

А тут – «независимый» суд, конечно, быстро докажет клевету, даже без наличия персонально того, кого оклеветали.

По-моему, пора уже вводить статью о «клевете на нашу действительность».

Действительность наша, конечно, не субъект права, но в «независимом суде» это большого значения не имеет. За «оскорбление чувств» ведь сесть можно, хотя чувства в суде показаний тоже не дают.

А действительность чем хуже? А что?