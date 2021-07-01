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Московский листок

В Кремле "опровергли" миф о подконтрольности судов властям

Опубликовано 01.07.2021 в разделе комментариев 1

кремль песков
В Кремле "опровергли" миф о подконтрольности судов властям

«Суды в России целиком независимы от других ветвей власти и кого-либо ещё. Любые обратные утверждения должны быть сначала доказаны в российском суде, иначе это клевета на нашу судебную систему», – сказал Дмитрий Песков.

Еще раз: то, что российские суды зависимы, нужно сначала доказывать в российском суде!

То, что судьи в РФ не избираются населением, а сначала назначаются президентом, а потом утверждаются в парламенте соответствующего уровня – это никакой зависимости не вызывает. Не-ет!

Ну как наркоманы всегда доказывают: марихуана зависимости не вызывает, это просто «травка». Но утверждающих обратное Госнаркоконтроль все же не заставляет доказывать зависимость на сходке наркодилеров.

А тут – «независимый» суд, конечно, быстро докажет клевету, даже без наличия персонально того, кого оклеветали.

По-моему, пора уже вводить статью о «клевете на нашу действительность».

Действительность наша, конечно, не субъект права, но в «независимом суде» это большого значения не имеет. За «оскорбление чувств» ведь сесть можно, хотя чувства в суде показаний тоже не дают.

А действительность чем хуже? А что?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 01.07.2021 10:59
Вот уж кто в россии,на самом деле "независим",так это,конечно-"сам" гарант и его закадычные кореши-олигархи.То есть,они,конечно тоже "зависимы",но уж точно не от российского закона и российских судей.А все остальное,что есть в россии,заисит как раз от них,в том числе и сам "закон",который трактуется "независимым судом",либо,как ему укажут сверху,либо-"на свое усмотрение",в тех случаях,когда судебные дела носят чисто уголовный характер,а их фигуранты не представляют для власти никакой опасности.Тут уж российский суд все решает "самостоятельно",и как правило-в пользу своего кармана.А сами российские "небожители",у которых в руках и суд и силовые структуры и чего только нет,зависимы,от "коллективного запада",где хранятся их с таким "трудом",наворованные капиталы-в первую очередь,ну и конечно,друг от друга,потому,что всегда удобнен обчищать свою родину,если действовать "скопом",и прикрывать друг друга-в трудные моменты.
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