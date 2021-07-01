Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Новый формат: свежие новости от Веригиной и Гречанинова

Опубликовано 01.07.2021 в разделе комментариев 2

Мы предлагаем обсудить новый формат новостей, который готовим с Мариной Веригиной и Владимиром Гречаниновым.

Кто постарше, конечно, помнит этих мэтров поздней советской и ранней несоветской журналистики. Остальным надо рассказывать.

Владимир Гречанинов работал в «Крокодиле» спецкором, редактором отдела экономики, затем спецкором в «Фитиле». В 90-е делал на РТР сатирическую передачу «Фарс-мажор», на 1-ом канале - передачи «Загадка СБ», «77 чудес света» и др. Автор ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/

Марина Веригина - журналист ряда столичных газет, однако сейчас выступает в качестве юриста и политического активиста "Яблока", широко известна своей постоянной консультативной помощью защитникам Торфянки и других "горячих точек" Москвы. Естественно, автор ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Почитай отзывы и тихо удавись от зависти
хахахахахахахахахаххх написал 01.07.2021 12:28
https://www.youtube.com/watch?v=odUiobTaBOo
Ответить
"мэтров поздней советской и ранней несоветской",
и застарелой антисоветской написал 01.07.2021 11:31
журналистики.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чего вы ждете от прямой линии с президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новый формат: свежие новости от Веригиной и Гречанинова
Новый формат: свежие новости от Веригиной и Гречан...
01.07.2021
А.Руцкой: Путин должен пригласить к себе Навального
А.Руцкой: Путин должен пригласить к себе Навальног...
30.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Новый формат: свежие новости от Веригиной и Гречанинова (2)
Обещали не выселять в пожарном порядке... (0)
В Кремле "опровергли" миф о подконтрольности судов властям (1)
Ничего нового - цены опять выросли (1)
Рабочие расстрелянного Жанаозена вновь вышли на забастовку! (1)
Бывший режиссер Youtube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев задержан (1)
Крайне неудачная у Путина прямая линия (14)
Кремль создал партию реальной оппозиции (16)
А.Руцкой: Путин должен пригласить к себе Навального (3)
Обзор новостей: 80 процентам предприятий общепита грозит закрытие из-за QR-кодов (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Югославия не последняя: Россия, Польша, Венгрия и Румыния поделят Украину на четверых
Дарья Митина Дарья Митина: Крайне неудачная сегодня прямая линия
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Почему Россия провались на чемпионате Европы по футболу
Дарья Митина Дарья Митина: Теряясь в догадках
Дарья Митина Дарья Митина: Не забыл, отец родной!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss