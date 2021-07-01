Новый формат: свежие новости от Веригиной и Гречанинова

Мы предлагаем обсудить новый формат новостей, который готовим с Мариной Веригиной и Владимиром Гречаниновым.

Кто постарше, конечно, помнит этих мэтров поздней советской и ранней несоветской журналистики. Остальным надо рассказывать.

Владимир Гречанинов работал в «Крокодиле» спецкором, редактором отдела экономики, затем спецкором в «Фитиле». В 90-е делал на РТР сатирическую передачу «Фарс-мажор», на 1-ом канале - передачи «Загадка СБ», «77 чудес света» и др. Автор ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/

Марина Веригина - журналист ряда столичных газет, однако сейчас выступает в качестве юриста и политического активиста "Яблока", широко известна своей постоянной консультативной помощью защитникам Торфянки и других "горячих точек" Москвы. Естественно, автор ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/