Обзор новостей: Крайне неудачная в этот раз у Путина прямая линия

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Крайне неудачная в этот раз у Путина прямая линия
Во-первых, по сути, смотреть там нечего. Все, что Путин мог сказать нового, за последние 20 лет он уже сказал.
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Бывший режиссер Youtube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев задержан
после приземления в московском аэропорту "Шереметьево".
По предварительной информации, его задержали в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Кремле опровергли миф о подконтрольности судов властям
«Суды в России целиком независимы от других ветвей власти и кого-либо ещё. Любые обратные утверждения должны быть сначала доказаны в российском суде, иначе это клевета на нашу судебную систему», – сказал Дмитрий Песков.
Еще раз: то, что российские суды зависимы, нужно сначала доказывать в российском суде!
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В ЖАНАОЗЕНЕ НАЧАЛАСЬ ЗАБАСТОВКА НЕФТЯНИКОВ!
На моей памяти рабочих в Жанаозене расстреливали дважды! Первый раз на излете советского периода, когда город еще назывался Новый Узень – именно в том году Назарбаев пришол к власти, тогда еще в Казахской ССР.
Второй раз 7 лет назад, когда вошедшие в город вооруженные формирования расстреляли многомесячную забастовку рабочих компании «Казмунайгаз». По официальной версии погибло несколько десятков, по неофициальной – больше сотни человек.
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ ПРОРВАЛИ КОРДОНЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ВОРВАЛИСЬ В МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ В АСТАНЕ
6 Тем временем в Москве без излишней шумихи Сергей Собянин вводит ковид-паспорта
7 Даже Джен Псаки начинает над нами посмеиваться
8 Тарифы на коммунальные услуги в России в среднем по стране с 1 июля повысятся на 3,3%
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Тоже про цены. Плохие новости для курильщиков
10 Рабинович поссорил Украину с Францией
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