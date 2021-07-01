Обзор новостей: Крайне неудачная в этот раз у Путина прямая линия

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Крайне неудачная в этот раз у Путина прямая линия

Во-первых, по сути, смотреть там нечего. Все, что Путин мог сказать нового, за последние 20 лет он уже сказал.

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Бывший режиссер Youtube-канала "Навальный Live" Алексей Яковлев задержан

после приземления в московском аэропорту "Шереметьево".

По предварительной информации, его задержали в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 В Кремле опровергли миф о подконтрольности судов властям

«Суды в России целиком независимы от других ветвей власти и кого-либо ещё. Любые обратные утверждения должны быть сначала доказаны в российском суде, иначе это клевета на нашу судебную систему», – сказал Дмитрий Песков.

Еще раз: то, что российские суды зависимы, нужно сначала доказывать в российском суде!

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В ЖАНАОЗЕНЕ НАЧАЛАСЬ ЗАБАСТОВКА НЕФТЯНИКОВ!

На моей памяти рабочих в Жанаозене расстреливали дважды! Первый раз на излете советского периода, когда город еще назывался Новый Узень – именно в том году Назарбаев пришол к власти, тогда еще в Казахской ССР.

Второй раз 7 лет назад, когда вошедшие в город вооруженные формирования расстреляли многомесячную забастовку рабочих компании «Казмунайгаз». По официальной версии погибло несколько десятков, по неофициальной – больше сотни человек.

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ ПРОРВАЛИ КОРДОНЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ВОРВАЛИСЬ В МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ В АСТАНЕ

6 Тем временем в Москве без излишней шумихи Сергей Собянин вводит ковид-паспорта

7 Даже Джен Псаки начинает над нами посмеиваться

8 Тарифы на коммунальные услуги в России в среднем по стране с 1 июля повысятся на 3,3%

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Тоже про цены. Плохие новости для курильщиков

10 Рабинович поссорил Украину с Францией