КОВИД-новости

29 июня в России зарегистрировали рекордное количество умерших от коронавируса за все время пандемии: за сутки умерли 652 человека. Судя по оперативным данным, третья волна коронавируса грозит России даже более масштабными потерями, чем первые две, а общее число жертв пандемии может вырасти до миллиона человек. В Москве и Санкт-Петербурге за июнь было зафиксировано уже семь суточных рекордов смертности от коронавируса. Последнее максимальное значение для Москвы — 124 умерших, для Петербурга — 119 смертей.

Официальные данные показывают, что ежедневная смертность от коронавируса уже выше, чем во вторую волну. Тогда в России на протяжении трех месяцев в среднем фиксировали 315 смертей в день, а сейчас, начиная с резкого подъема в июне, — 470, то есть на 50% больше. В Москве этот показатель вырос более чем на треть: с 57 до 75 смертей в день. В период с 1 по 28 июня число умерших от COVID-19 в Петербурге выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом в мае. Сейчас на регион приходится чуть меньше 15% от общероссийской смертности — это второй показатель после Москвы, где фиксируют около 17% всех смертей от коронавируса. В мае доля Петербурга была лишь 10%, при этом доля Москвы практически не изменилась (16%). Если во время второй волны летальность — то есть отношение числа смертей к числу выявленных больных - в Петербурге составляла около 2,3%, то сейчас уже превысила 6%. В Петербурге «избыточная» смертность от COVID-19 уже приближается к 60–80%.

Да, дела плохи. Но написать данный текс подвигла меня не ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, а новое «исследование» так называемой «независимой ассоциации врачей». Прежде всего я обратил внимание, что написана данная с позволения сказать «научная» работа всего за 14 дней. Я пишу свой обзоры литературы по новой теме не менее года. Далее я посмотрел процитированную литературу. Из 76 источников всего 5 по теме КОВИДа, остальные - либо ссылки на старые работы, либо на журналистские сплетни. Они делают вывод, что вирус КОВИДа не выделен, даже не прочитав ни одной научный статьи по этому поводу. Далее они показывают несколько графиков заболеваемости и отмечают там начало вакцинации. Меня особенно впечатлили ссылки на Тунис, Гвинею, Бразилию с их бардаком в медицине. Причем они отмечают только начало вакцинации, а переход к массовой вакцинации, например, в Израиле не показывают. А между тем, как раз начало вакцинации и ведет к росту заболеваемости, так как все перестают носить маски и плюют на маски и перестают соблюдать безопасную расстояние. То особенно хорошо видно по Израилю, где ситуация я хорошо знаю. Среди подписавших есть несколько кандидатов медицинских наук и д даже один доктор, правда по специальности семейный врач. Все они имею большой стаж практической работы (30, 30, 25, 23, 22, 21, 20 лет). Это значит, судя по списку литературы, что все это время они не читали научных статей особенно на английском языке. Они пишут: «ни для одного из перечисленных составов вакцин не установлен защитный титр, не известны защитные свойства и продолжительность их действия». Сразу возникает вопрос, а эти люди кто по специальности, когда они прочитали хоть одну английскую статью? Согласно русскоязычной Википедии, титр раствора (от фр. titre «качество, характеристика») — выраженную в определённых единицах массовую концентрацию заливаемого в бюретку стандартного раствора для титрования пробы с определяемым веществом. Грубо говоря – это уровень разбавления раствора, то есть, на сколько нужно разбавить раствор чтобы достигнуть определенного фенотипа. Защитный титр чего, вакцины, так она вводится не разбавленной. Если антител, так это следует делать в сопоставлении с переболевшими и очень сложно добиться репрезентативности выборки. Защитные свойства известны она предупреждает тяжелое течение болезни, но не предупреждает ни заражения, ни носительства. То есть, по сути, она блокирует попадание вируса в кровь у какого-то процента людей, спасая у мужиков их яички. Они что собираются титровать вакцину? И кто им это позволит в условиях патентования?

Приведу также один из отзывов на сочинения ковид-диссидентов: «В начале 1920-х "испанка" выкосила всех восприимчивых граждан (жертв было намного больше, чем за всю только что закончившуюся ПМВ) и сама по себе успокоилась. Антипрививочники, под флагом борьбы на ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, фактически требуют, чтобы и сарс беспрепятственно выкосил всех восприимчивых и после этого, с чувством исполненного долга, сам по себе успокоился. Но они не учитывают, что в "испанские" времена авиасообщения еще совсем не было, и вообще коммуникативность населения земшарика была на порядки ниже, чем в наши благословенные времена ковидные.Ни одна вакцина не дает 100%-ной гарантии. Даже вакцины от полиомиелита, энцефалита (мой комментарий; все зависит от дозы бактерии или вируса). Такую гарантию давал лишь страховой полис да и то только в совковые времена. 600 сдохликов в день это больше чем в 2016 году в России крякало от:

* пожаров (20 в сутки)

* убийств (28 в сутки)

* диабета (28 в сутки)

* туберкулеза (32 в сутки)

* самоубийств (65 в сутки)

* наркомании (50 в сутки)

* дорожно-транспортных происшествий (70 в сутки)

* СПИДа (100 в сутки)

* респираторных инфекций (88 в сутки)

* смертей от всех болезней органов дыхания вместе взятых (192 в сутки)

* приближается ко всем смертям от инсульта (менее 850 в сутки)

* более половины всех смертей от рака (менее 1000 в сутки)

Как смертность от коронавируса может быть ниже смертности от гриппа, если сейчас от него мрет в три раза больше, чем от всех болезней органов дыхания, и в 7 раз больше (!!!) чем вообще от всех респираторных инфекций вместе взятых (включая грипп)?»

В заключение новости КОВИДа

В Санкт-Петербурге после вечера, проведенного в одном из ночных клубов, заразились сразу 10 человек, несмотря на то, что все были ранее привиты от Ковид-19. Правда, заразились они гонореей, но неприятный осадок все равно остался. Половина жителей России поддержали обязательную вакцинацию другой половины жителей России. Российские ученые разработали лучшую в мире справку о коронавирусе.

Из Интернета:

Почему в эпидемию КОВИДа не нужно прививаться?

1. Вакцина не гарантирует 100% защиты от КОВИДа.

2. Я не доверяю российским вакцинам.

3. Нас заставляют прививаться, чтобы приучить к покорности.

4. Даже если один раз вам помогла вакцина, в следующую эпидемию придётся снова вакцинироваться. Поэтому вакцина неэффективна.

5. Организм сам вырабатывает устойчивость к вирусу, не надо мешать ему, прививаясь.

6. КОВИД придумало правительство, чтобы заработать на продаже вакцин.

7. Больницы завалены людьми, которые сделали прививку и лежат с сильнейшей простудой.

8. Мода на вакцинирование — заговор корпораций по производству вакцин!

9. Западные шапки гораздо надежнее. Россия не может сделать собственную шапку, а если и сделает, то нарушив технологию.

Почему в бою не нужно носить бронежилет?

1. Бронежилет не гарантирует 100% защиты от пули.

2. Я не доверяю российским бронежилетам.

3. Солдат заставляют носить бронежилеты, чтобы приучить к покорности.

4. Даже если один раз вам помог бронежилет, в следующий бой придётся снова его надевать. Поэтому бронежилет неэффективен.

5. Организм сам вырабатывает привыкание к пуле, не надо мешать ему, надевая шапку.

6. Смерти от пулевых ранений придумало правительство, чтобы заработать на продаже бронежилет.

7. Больницы завалены людьми, которые носили бронежилет и лежат с сильнейшим воспалением.

8. Мода на ношение бронежилетов — заговор корпораций по производству бронежилетов!

9. Западные бронежилеты гораздо надежнее. Россия не может сделать собственный хороший бронежилет, а если и сделает, то только нарушив технологию. Почему зимой не нужно носить шапку?

1. Шапка не гарантирует 100% защиты от мороза.

2. Я не доверяю российским шапкам.

3. Нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности.

4. Даже если один раз вам помогла шапка, в следующую зиму придётся снова её надевать. Поэтому шапка неэффективна.

5. Организм сам вырабатывает привыкание к морозу, не надо мешать ему, надевая шапку.

6. Менингит придумало правительство, чтобы заработать на продаже шапок.

7. Больницы завалены людьми, которые носили шапку и лежат с сильнейшей простудой.

8. Мода на ношение шапок — заговор корпораций по производству шапок!

9. Западные шапки гораздо надежнее. Россия не может сделать собственную шапку, а если и сделает, то нарушив технологию.

После того, как меня упрекнули, в том, что я не даю зарабатывать немецким ученым я позвонил профессору Лауэ.





Распечатка нашего разговора с профессором Лауэ

«Hello, Mick! How's it going?

Hi Alex, things are going great. How are you?

Fine too. Mick, excuse me, but I'm calling about your discovery, i.e., the isolation and description of various clones of the COVID virus.

Yes, I have that. What's this about?

Well, you see, under a pseudonym of Sigizmund Mironin I am engaged in writing popular articles for uneducated Russians on COVID. I referred to you as the person who isolated and described at the ultrastructural level the COVID virus in samples taken from the airways of sick and dead people. And one of our COVID dissidents accused me of behaving like a pig by not informing you that some American has promised 1 million green or you know, obviously not Russian rubles for proving that the virus has been isolated. I already tried to contact them, but I was told that I had to pay for the transfer of the money to my account myself. So, I'm letting you know about this possibility.

Thanks a lot, Alex, it's okay. I knew about this possibility and I even contacted them and wanted to send them my article, but the clerks there said that I also have to pay for the Western Union transfer myself. And that's 1% or 10 thousand. Also, I looked at PubMed and saw that there are a lot of such applicants. There are already more than 15 thousand articles where COVID virus is isolated. So clearly this is a hoax.

That's what I thought. And how are things in terms of describing at the level of three-dimensional electron microscopy the COVID virus found in tissues I could help here...»

Далее идет непереводимая игра слов, даже после перевода не понятная для жертв ЕГЭ. Так что профессор попался на ту же удочку, что и я.