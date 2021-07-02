Китай становится третьей полноценной ядерной державой

Сообщения о наращивании Китаем своего ядерного потенциала вызывает беспокойство у Соединённых Штатов, заявил 1 июля на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он прокомментировал статью в газете The Washington Post, в которой утверждается, что в северной части Китая началось строительство 119 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет.

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Тут надо понимать, в чем дело.

Долгое время Китай находился в числе второстепенных ядерных держав, таких как Франция, Великобритания, а позже Индия, Пакистан и КНДР (Япония и Израиль называют условно ядерными державами).

Договоры об ограничении и сокращении ядерных вооружений касались в основном США и СССР (позже РФ). В частности и отказ от ракет средней дальности для доставки ядерных зарядов.

Основной ударной силой французских ядерных сил являются ракеты воздушного базирования, размещенные на переоборудованных истребителях "Мираж", которые в силу своих характеристик не являются стратегическими бомбардировщиками. То есть ядерные силы Франции по сути являются тактическими.

Создание Францией собственной ядерной триады из сил подводного, воздушного и тназемного базирования было прекращено.

Великобритания располагает стратегическими ядерными силами, базирующимися на четырех атомных подводных лодках. Эти силы хотя и стратегические, но ограниченные по своей мощи (арсенал оценивается в 200 ядерных боеголовок).

Точный состав ядерных сил Китая никогда не был известен. Располагая всего около 50 шахтными установками, Китай держал вдоль своей северной границы неопределенно большое количество ракетных установок средней дальности, что позволяло не считать их стратегическими силами. А, поскольку эти ударные силы были очевидным образом ориентированы либо на территорию бывшего СССР, либо на Индию, западные страны не слишком беспокоились, поскольку, кроме Японии, находжились вне пределов их досягаемости.

Сейчас Китай строит собственный атомный подводный флот, свою дальнюю авиацию, вполне логично было бы ожидать, что запуская человека в космос, КНР будет использовать тяжелые ракеты и как средства доставки ядерных зарядов большой мощности. Вот, собственно, это и происходит при строительстве 119 шахт для ядерных ракет.

Теперь это, естественно, стало беспокоить Запад - территория РФ в основном покрывалась и китайскими ракетами средней дальности. А баллистические ракеты и атомный подводный флот - это для иного противника.

По более-менее компетентным оценкам, у Китая наработано до 40 тонн оружейного урана и около 10 тонн плутония, что даёт около 1600 урановых и около 2000 плутониевых боеголовок, итого арсенал КНР может достигать 3600 боеголовок различной мощности.

Атомный подводный флот КНР составляет 1 ПЛАРБ проекта 092 с 12 ядерными ракетами на борту, порядка 6 субмарин проекта о94, способных нести также по 12 баллистических ракет. В разработке проект 096, способный нести до 24 ракет.

На вооружении ВВС НОАК находится 120 бомбардировщиков Xian H-6 (вариант Ту-16), предназначенных для доставки как ядерных боеприпасов. Китай также производит истребители-бомбардировщики Xian JH-7 («Летающий леопард»), способные доставлять ядерное оружие и превосходящие по дальности и полезной нагрузке американские F-111 (в настоящее время в эксплуатации находится порядка 80 Xian JH-7). И проджолжает разработку более современных стратегических бомбардировщиков.

В принципе, можно считать, что Китай уже располагает ядерной триадой, и его космическая программа позволяет ему развернуть систему раннего предупреждения о ракетном нападении.