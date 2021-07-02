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Московский листок

Сталин предложил бы товарищу Берии написать хорошую рецензию...

Опубликовано 02.07.2021 автором в разделе комментариев 1

театр мхат
Сталин предложил бы товарищу Берии написать хорошую рецензию...

Пресс-секретарь МХАТа им. Горького Виктория Мусина-Пушкина прокомментировала письмо президента театра Татьяны Дорониной российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой уволить действующего художественного руководителя Эдуарда Боякова.

В появившемся в СМИ письме Доронина просит российские власти «срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний».

А вот что написала в ответ пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина, в девичестве корреспондент «Московского комсомольца» Вика Сарыкина.

«Мы не видели письма Татьяны Васильевны Дорониной и не знаем, было ли оно направлено Президенту РФ В.В. Путину. Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям Президента театра - тем более, что Министерство культуры РФ в новом уставе четко прописало обязанности Президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета. Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры. И нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, Президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах».

Ну, надо сказать, в корыстных и интересах скорее используется сегодня МХАТ, а не Доронина.

Да взять хотя бы пример «Лавра», биллборды с которым недавно висели на каждом углу. С такой рекламой аншлаги должны быть, даже если ставить «Королевского жирафа».

А спектакль-то провалился, хоть и Водолазкин писатель хороший, и книга интересная…

Ну вот еще «Батум» поставили, в художественном переосмыслении студии какой-то… Думаю, товарищ Сталин, увидав себя на Аллилуевой «раком, таком и попереком», предложил бы товарищу Берии написать хорошую рецензию…

Но это было вряд ли возможно: Сталин назначил в МХАТ Булгакова, а Путин – Прилепина… Почувствуйте разницу.

А Доронина что – вот, Сарыкина ж пишет: сидит дома, зарплату получает, и ни хрена не делает…

Хотя для бояковского театра это лучшее, что можно сделать. Сидеть дома.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Из деревни написал 02.07.2021 11:17
Ох уж эти театралы-лицедеи. Правильно их в Средние века хоронили отдельно от основной массы горожан.
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