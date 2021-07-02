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Московский листок

Нужно ли отменить вакцинацию?

Опубликовано 02.07.2021 в разделе комментариев 2

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева задала вопрос разработчику вакцины от ковида А. Д. Альтштейну, который должен был прийти на дебаты и отстаивать свою вакцину Спутник V.

Однако, как сообщила Ксения Собчак в эфире, Минздрав запретил Альтштейну участвовать в дебатах! 

Запретил отвечать на вопросы о побочных явлениях, вплоть до смерти, о которых люди массово сообщают депутату Енгалычевой?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7910 написал 02.07.2021 11:29
пора разрешить в России прививаться нормальной зарубежной вакциной?
сколько тогда останется желающих уколоться спутникомВовой?
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(без названия)
Тук так написал 02.07.2021 11:12
Это принудительный эксперимент, это фашизм грязной воды, вот если бы Сталин в 1941г сказал враг будет разбит победа будет за нами, а сказал бы как пу я тут вакцинироваться вакциной Менгеле, была небольшая температура, надел намордник, тоже хорошо, получил чип куар код и пошел пить баварское, если дойду до второго укола и вы так за мной в рай, они все сдохнут.Это преступление против человечества с ними не говорить надо
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