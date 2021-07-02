Нужно ли отменить вакцинацию?

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева задала вопрос разработчику вакцины от ковида А. Д. Альтштейну, который должен был прийти на дебаты и отстаивать свою вакцину Спутник V.

Однако, как сообщила Ксения Собчак в эфире, Минздрав запретил Альтштейну участвовать в дебатах!

Запретил отвечать на вопросы о побочных явлениях, вплоть до смерти, о которых люди массово сообщают депутату Енгалычевой?