Путин проболтался о планах захвата Украины?

Игорь Эйдман, известный аналитик, брат Бориса Немцова, по известным причинам живущий сейчас за границей, дал весьма интересную трактовку слов Путина на последней "прмяой линии".

"В ленте все смеются над "прямой линией" Путина. Мол, совсем старик с глузду съехал и в детство впал, настольная книга у него - Колобок, а сам он похож на Шарикова, ставшего домоуправом, который собирает жалобы жильцов на протекшую крышу и грязь в доме, а сам продолжает втихаря ходить в лифте по большому.

Никто не заметил в этом потоке нелепостей ценное признание. Путин проговорился о своих истинных планах на ближайшие годы. Несколько ключевых высказываний составляют логическую цепочку, приводящую к однозначному выводу о его намерениях.

Итак, он сказал, что выдающиеся достижения для правителя - "большие территориальные приобретения" (Екатерина 2) и превращение страны в "супердержаву" (Александр 1), что СССР не надо восстанавливать, потому что это приведет к "размыванию государствообразующего этнического ядра"(русского, как понятно из контекста), что русские и украинцы - один народ и что главное достижение у него «ещё впереди».

К какому главному "достижению" Путин стремится понятно из его оценки правителей прошлого - к территориальным приобретениям и статусу сверхдержавы. Однако захватывать неславянские республики бывшего СССР он вроде бы не собирается, чтобы не размыть «русское ядро» страны. При этом украинцев он нерусскими не считает. С (бредовой) точки зрения Путина, только захват Украины позволил бы сделать огромное территориальное приобретение и восстановил бы статут "супердержавы", не изменив при этом русский этнический характера России.

Беларусь он уже фактически сожрал и сейчас медленно переваривает. Однако Беларусь слишком мала для того, чтобы ее присоединение возродило «супердержаву». Именно захват Украины Путин имел в виду, когда говорил, что главное достижение у него еще впереди. Именно это - идея фикс, которую он не может скрыть. Именно с помощью аннексии независимой Украины Путин хочет войти в историю как «великий государь». Именно это он считает своей исторической миссией.

Так что украинцев он в покое не оставит. Будет с маниакальным упорством продолжать пытаться уничтожить их страну."

***

Является ли Украина страной исключительно украинцев - это еще вопрос. Скажем, в России лозунг "Россия для русских" считается экстремистским и за него могут даже наказать. А украинцам можно, хотя, допустим, русские составляют второй по численности этнос на Украине, но прав никаких отдельных у них нет, кроме права быть "народом-агрессором".

Мне так кажется, что это уже повод для внутренней нестабильности государства Украина. И планы по ликвидации государства Украина как такового вполне могут строиться и в Кремле, и в странах, находящихся по периметру этой территории.

Известно, что у Польщи, Белоруссии, Венгрии, Румынии, Турции и, разумеется, России есть исторические претензии на ряд украинских территорий, а у Румынии и Венгрии эти претензии даже юридически обоснованы.

Не такая уж бредовая это идея. Не более "бредовая", чем воссоединение Германии или расчленение Югославии.

И, конечно, как с Крымом, дезинтеграция Украины сильно укрепит действующий режим.

Но с чего бы Путин стал захватывать Украину целиком? Он попытался бы её разделить "по справедливости", как в своё время Екатерина Польшу. И к общему удовольствию это пройдет без особого возмущения. В первую очередь украинцев, которые уже устали быть украинцами.

Путину не нужна Западная Украина, но она вполне сгодилась бы Польше.

Вообще путин достаточно легко находит общий язык с европейскими националистами, к примеру, с партией Орбана в Венгрии. А передача этой стране Закарпатья сделала бы эти отношения еще лучше, вплоть до прекрасных.

Ах да, Венгрия - страна НАТО... Ну так а Украина-то нет! И никто даже не думает ее туда принимать.

Поляки по большому счету ненавидят украинцев (они вообще мало, кого любят) и получение обратно Львова с окрестностями сделало бы Польшу снова почти региональной сверхдержавой. Ради такого можно и немного поступиться принципами... После присоединения Гданьска, Силезии и Восточной Пруссии поляки очень быстро утешились от потери Львова, но теперь они могут получить его обратно - это уже почти национальное блаженство!

Румыния может получить огромную Одесскую область (вероятно, все же без самой Одессы, которая уже давно грезит о статусе порто-франко), что подкрепит идею Великой Румынии не только Молдавией.

А России всего-то и нужно, что Левобережная Украина с югом до Перекопа и устьем Днепра - остальное можно предложить дружественному Эрдогану.

И все, нет никакой Украины. Ну, может быть, три-четыре области центральной Украины без выхода к морю, чтобы не пропадало место в ООН, и останется для Незалежной.

Фантастика, скажете вы? Да нет, вполне вероятная реальность. Причем к вящей радости большинства населения Украины: кто-то сразу станет "европейцем", кто-то прильнет к историческим корням. Киев, наконец, станет полноценной европейской столицей вроде Братиславы или Загреба.

Ну счастье же!

Анатолий Баранов