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Московский листок

Началось изъятие за долги единственного жилья

Опубликовано 02.07.2021 в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
Началось изъятие за долги единственного жилья

Единственная квартира жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина, признанного банкротом, была продана ООО "Правознай" за 8,25 млн руб, это первый случай вынужденной продажи единственного жилья за долги при банкротстве.

В мае 2018 года Поторочин был признан банкротом, не имеющим возможность выплатить долги в размере 21,4 млн рублей. В стандартном порядке, Поторочин попросил исключить из конкурентной массы его имущества двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 кв. м как единственное жилье.

Его запрос был удовлетворен, однако после кассации финальная инстанция обязала Поторочина продать квартиру как "слишком роскошную" - такое определение на суде дали кредиторы.

В принципе, в данном деле есть какая-то справедливость – квартира была явно роскошная, но ушла, кстати, явно ниже стоимости.

Так часто бывает с законами, резко сокращающими права граждан. На первый прецедентный случай берется человек, вызывающий мало сочувствия. Смотрите, мол, закон справедлив, и направлен исключительно против «плохих людей».

Но позже под ту же гребенку пойдут все подряд – будут изымать и очень скромное жилье, а бывших владельцев выкидывать на улицу.

Ну а неоплатных должников у нас можно сделать из кого угодно. Даже если вы вменяемого вам долга даже в глаза не видали.

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7910 написал 02.07.2021 11:33
все правильно.
оставлять должнику жилую площадь по социальным нормам?
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