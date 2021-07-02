Для борьбы с ковидом не хватает кислорода
Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы производители газа могли больше поставлять медицинского кислорода в больницы.
Также стало известно, что ведомство разослало крупнейшим металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов. В Минпромторге предупредили, что эти контракты могут быть пересмотрены, поскольку объем произведенного медицинского кислорода «стремительно сокращается».
Видимо, ситуация действительно серьезная, раз это решение принималось на уровне премьер-министра…
Инфляция в РФ стабильно растет
По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась — до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, продолжив рост в июне. Темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.
При этом никто уже не ждет снижения инфляции - эксперты ждут, что темпы роста цен в июле лишь начнут стабилизироваться.
А пока морковка в торговых сетях по цене обогнала бананы…
В России введут «паспорт для Буратино»
Глобальная цифровизация леса началась в России. Цель властей — посчитать каждое дерево, которое идёт на переработку и остановить незаконные вырубки.
Я бы начал цифровизацию дерева с правительства и администрации… А что?
Незаконная вырубка наносит ежегодный ущерб в 10–12 млрд рублей. На каждый спиленный ствол будет наноситься маркировка — штрих-код и индивидуальный номер, которые в отрасли уже прозвали «паспорт для Буратино».
Цифровой документ будет сопровождать бревно, начиная с делянки, при перевозке, поступлении на пилораму или деревообрабатывающий комбинат — вплоть до потребителя.
Весь путь спиленного дерева будет прослеживаться через систему ЛесЕГАИС – такую же, как та, что уже не работает в медицине.
За подделку цифрового документа грозят до трёх лет тюрьмы… Бедный папа Карло.
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