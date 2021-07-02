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Московский листок

А пока морковка в торговых сетях по цене обогнала бананы…

Опубликовано 02.07.2021 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
А пока морковка в торговых сетях по цене обогнала бананы&#8230;

Для борьбы с ковидом не хватает кислорода

Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы производители газа могли больше поставлять медицинского кислорода в больницы. 

Также стало известно, что ведомство разослало крупнейшим металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов. В Минпромторге предупредили, что эти контракты могут быть пересмотрены, поскольку объем произведенного медицинского кислорода «стремительно сокращается».

Видимо, ситуация действительно серьезная, раз это решение принималось на уровне премьер-министра…

 

Инфляция в РФ стабильно растет

По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась — до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, продолжив рост в июне. Темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.

При этом никто уже не ждет снижения инфляции - эксперты ждут, что темпы роста цен в июле лишь начнут стабилизироваться.

А пока морковка в торговых сетях по цене обогнала бананы…

 

В России введут «паспорт для Буратино»

Глобальная цифровизация леса началась в России. Цель властей — посчитать каждое дерево, которое идёт на переработку и остановить незаконные вырубки.

Я бы начал цифровизацию дерева с правительства и администрации… А что?

Незаконная вырубка наносит ежегодный ущерб в 10–12 млрд рублей. На каждый спиленный ствол будет наноситься маркировка — штрих-код и индивидуальный номер, которые в отрасли уже прозвали «паспорт для Буратино».

Цифровой документ будет сопровождать бревно, начиная с делянки, при перевозке, поступлении на пилораму или деревообрабатывающий комбинат — вплоть до потребителя.

Весь путь спиленного дерева будет прослеживаться через систему ЛесЕГАИС – такую же, как та, что уже не работает в медицине.

За подделку цифрового документа грозят до трёх лет тюрьмы… Бедный папа Карло.



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