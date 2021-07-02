Мэр крупного города покончил с собой

Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире, предварительная причина смерти – самоубийство, сообщили в правоохранительных органах.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. С 1995 по 2011 годы работал в охранном бизнесе. В декабре 2011 года был избран депутатом Московской областной думы.

В мае 2014 года Лебедева назначили на должность замглавы администрации соседнего с Коломной Озерского района. В июле того же года он был избран главой района. С октября 2016 года работал на должности главы городского округа Коломна.

С октября 2017 года — глава Коломенского округа. Главой городского округа Коломна Лебедева избрали 1 марта 2021 года.

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Не так часто у нас мэры крупных городов кончают с собой. А Коломна город крупный, основан примерно в то же время, что и Москва, в довоенный период планировали даже создать отдельную Коломенскую область, но не сложилось.

История загадочная - с чего бы успешному человеку в 45 лет кончать с собой? Явно требуется тщательное исследование мотивов.

Если бы я был президентом, то взял бы дело под личный контроль, иначе если можно будет такое дело "спустить на тормозах", то уж простого человека можно будет давить прямо прилюдно, а потом говорить, что "помер ненароком".

А.Б.