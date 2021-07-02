Мэр крупного города покончил с собой

Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире, предварительная причина смерти – самоубийство, сообщили в правоохранительных органах.
Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. С 1995 по 2011 годы работал в охранном бизнесе. В декабре 2011 года был избран депутатом Московской областной думы.
В мае 2014 года Лебедева назначили на должность замглавы администрации соседнего с Коломной Озерского района. В июле того же года он был избран главой района. С октября 2016 года работал на должности главы городского округа Коломна.
С октября 2017 года — глава Коломенского округа. Главой городского округа Коломна Лебедева избрали 1 марта 2021 года.
***
Не так часто у нас мэры крупных городов кончают с собой. А Коломна город крупный, основан примерно в то же время, что и Москва, в довоенный период планировали даже создать отдельную Коломенскую область, но не сложилось.
История загадочная - с чего бы успешному человеку в 45 лет кончать с собой? Явно требуется тщательное исследование мотивов.
Если бы я был президентом, то взял бы дело под личный контроль, иначе если можно будет такое дело "спустить на тормозах", то уж простого человека можно будет давить прямо прилюдно, а потом говорить, что "помер ненароком".
А.Б.
|
|
стоик7910 написал 02.07.2021 13:05
если не захочет сам, башировы и луговые помогут - без чести там существ много?