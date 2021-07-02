Госдуметр дает зеленый свет актеру Певцову. Депутату Парфенову приготовиться

Петр Милосердов: "Завершили обзвон по 200-му округу, начали 199-й. Проект продолжается, слава малому российскому бизнесу, пожелавшему (настойчиво!) остаться неизвестным.

Каюсь, в этот раз не добрали 29 голосов до 600. Кончилась база, попытки повторных прозвонов просто жрали трафик, результативных анкет не было. Поэтому, публикую как есть. Примечание: кандидаты от ЛДПР и СЗРП добавились на последней трети опроса, поэтому их результат должен быть выше. Насколько – не знаю, но можно гипотетически предположить, что в 3 раза. Вообще, округ попался интересный, наименьший пока процент «никого не знаю».

Есть кое-что интересное и в выгрузке, рекомендую проанализировать её кандидатам".

Начинаем писать предвыборную пульку

Ну что тут сказать? Актер Певцов известен жителям округа так же, как двое следующих за ним профессиональных политиков - действующего депутата Парфенова и правозащитника Бабушкина. Но, что важно - известный актер известен им именно как артист, но голосовать они тоже готовы скорее за него, чем за политиков. Или фактор "самовыдвижения от власти" по-прежнему в Москве столь значителен?

Конечно, досадно, что в Москве такое "деревенское" голосование, но это факт. Причем Парфенов - это весьма активный депутат, реально работающий в округе и вполне медийный, то есть известный. Но известность его распространяется менее, чем на четверть его собственных избирателей.

Впрочем, судя по опросу, она с прошлых выборов подросла - в прошлый раз он выграл, набрав 19 процентов. Сейчас ему "светит" чуть побольше, но при "факторе Певцова" для победы этого может оказаться недостаточно.

Бабушкин после выборов в Моссовет в 1990-м году участвовал практически во всех кампаниях, но, кажется, больше не выигрывал. Потенйциала для роста практически нет, самым разумным было бы сняться и призвать голосовать в пользу Парфенова, но это маловероятно.

Загребной в этом округе совершенно неизвестен, медийность его в последнее время невелика, поэтому 16 голосов и 2,8 процента узнаваемости для него - это скорее приятный сюрприз. И 4 избирателя, готовых голосовать за него уже сегодня.

Кто такой Степкин я сам не знаю, но один человек тоже готов за него голосовать. Может, его фамилия тоже Степкин?

Я бы отметил, правда, что доля готовых проголосовать за кандидата разная - у Певцова готов голосовать за него каждый четвертый, кто его знает, а у Парфенова - каждый третий!

Если бы оппозиция умела договариваться, то сейчас все снялись бы "под Парфенова" и он выиграл бы гарантированно.

Но не умеет, вот в чем дело...

А.Б.

PS. Кстати, от Юрия Загребного мы получили комментарий к опросу.

- Если все так на данный момент, как показывает опрос, то весьма хороший результат! Поясню. Оператор опроса отмечает, что моя кандидатура добавилась в опрос на последней трети опроса и поэтому «результат должен быть выше. Насколько – не знаю, но можно гипотетически предположить, что в 3 раза». Иметь на старте кампании в этом округе результат по известности около 10 процентов, это, действительно, хорошо.

Не могу не отметить, что из 571-го опрошенного готовы пока, гипотетически, проголосовать за известных кандидатов только 132 человека, и то, что 42,7 процента опрошенных не знают вообще ни кого. Таким образом в головах избирателей выборы еще не начинались, по сути... Другие комментарии, заявления, ответы на вопросы, будут после регистрации моей, если она состоится, и других кандидатов. Всем крепкого здоровья, крепкого иммунитета!



