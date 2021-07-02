Обзор новостей: В России введут "паспорт для Буратино"

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Началось изъятие за долги единственного жилья
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Третья волна коронавируса грозит России даже более масштабными потерями, чем первые две
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Для борьбы с ковидом не хватает кислорода
Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы производители газа могли больше поставлять медицинского кислорода в больницы.
4 Инфляция в РФ стабильно растет
Темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.
5 В России введут «паспорт для Буратино»
Глобальная цифровизация леса началась в России.
Незаконная вырубка наносит ежегодный ущерб в 10–12 млрд рублей. На каждый спиленный ствол будет наноситься маркировка — штрих-код и индивидуальный номер, которые в отрасли уже прозвали «паспорт для Буратино».
6 Перестаньте писать Назарбаеву!
7 Доронина попросила Путина «изгнать торгашей» из МХАТа
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания
9 Китай становится мировой ядерной сверхдержавой
Сообщения о наращивании Китаем своего ядерного потенциала вызывает беспокойство у Соединённых Штатов, заявил 1 июля на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
https://forum-msk.org/material/news/1...
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