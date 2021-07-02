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Московский листок

Обзор новостей: В России введут "паспорт для Буратино"

Опубликовано 02.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Началось изъятие за долги единственного жилья

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Третья волна коронавируса грозит России даже более масштабными потерями, чем первые две

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Для борьбы с ковидом не хватает кислорода

Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы производители газа могли больше поставлять медицинского кислорода в больницы.

4 Инфляция в РФ стабильно растет

Темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.

5 В России введут «паспорт для Буратино»

Глобальная цифровизация леса началась в России.

Незаконная вырубка наносит ежегодный ущерб в 10–12 млрд рублей. На каждый спиленный ствол будет наноситься маркировка — штрих-код и индивидуальный номер, которые в отрасли уже прозвали «паспорт для Буратино».

 

6 Перестаньте писать Назарбаеву!

 

7 Доронина попросила Путина «изгнать торгашей» из МХАТа

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания

 

9 Китай становится мировой ядерной сверхдержавой

Сообщения о наращивании Китаем своего ядерного потенциала вызывает беспокойство у Соединённых Штатов, заявил 1 июля на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

https://forum-msk.org/material/news/1...



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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