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Московский листок

Ракова перевела сопли в пандемию

Опубликовано 03.07.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Ракова перевела сопли в пандемию

Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в столице рассматриваются как потенциальный коронавирус. 

Ну что ж, такой организатор здравоохранения как Ракова дорогого стоит. Если б она хоть на медсестру выучилась, то можно было б и министром здравоохранения назначать.

Интересно, а если поручить ей Стратегические ядерные силы, потянет? Шойгу же Минобороны потянул...

Ну а статистика теперь попрет вверх, только держись! Любые сопли теперь коронавирусные.

А.Б.



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