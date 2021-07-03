Ракова перевела сопли в пандемию

Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в столице рассматриваются как потенциальный коронавирус.

Ну что ж, такой организатор здравоохранения как Ракова дорогого стоит. Если б она хоть на медсестру выучилась, то можно было б и министром здравоохранения назначать.

Интересно, а если поручить ей Стратегические ядерные силы, потянет? Шойгу же Минобороны потянул...

Ну а статистика теперь попрет вверх, только держись! Любые сопли теперь коронавирусные.

А.Б.