Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин запретил шампанскому из Шампани называться шампанским

Опубликовано 03.07.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Путин запретил шампанскому из Шампани называться шампанским

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Он вносит дополнительные требования к алкоголю. В частности, он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

Компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию.

В письме говорится, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции. Французские производители шампанского пока не подтвердили готовность изменить название для российского рынка, уточняется там.

***

Итак, в России шампанское производят не в провинции Шампань, а на Москвовском заводе шампанских вин. Коньяк, надо понимать, тоже не имеет никакого отношения к Коньяку, а создается исключительно армянами в горах чуть посеверней Еревана.

На очереди, думаю, сыр пармезан, который по ошибке связывают с Пармой, а на самом деле он родом из белорусских лесов.

Мы приехали. Следующая станция "Больница имени Алексеева", не имеющая никакого отношения к Канатчиковой даче...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чего вы ждете от прямой линии с президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: В России введут "паспорт для Буратино"
Обзор новостей: В России введут "паспорт для Бурат...
02.07.2021
Нужно ли отменить вакцинацию?
Нужно ли отменить вакцинацию?
02.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин запретил шампанскому из Шампани называться шампанским (0)
Ракова перевела сопли в пандемию (2)
Марксизм как метод революционного преобразования мира (8)
Обзор новостей: В России введут "паспорт для Буратино" (0)
Госдуметр дает зеленый свет актеру Певцову. Депутату Парфенову приготовиться (3)
Мэр крупного города покончил с собой (11)
А пока морковка в торговых сетях по цене обогнала бананы… (6)
Началось изъятие за долги единственного жилья (8)
Путин проболтался о планах захвата Украины? (18)
Нужно ли отменить вакцинацию? (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: ЗАГОВОР ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Дарья Митина Дарья Митина: Урожайная пятница:(
Дарья Митина Дарья Митина: Так и живём
Дарья Митина Дарья Митина: Входим в полосу выборов. ЦАО
Дарья Митина Дарья Митина: "Уходить надо вовремя"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss