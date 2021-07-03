Путин запретил шампанскому из Шампани называться шампанским

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Он вносит дополнительные требования к алкоголю. В частности, он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

Компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию.

В письме говорится, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции. Французские производители шампанского пока не подтвердили готовность изменить название для российского рынка, уточняется там.

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Итак, в России шампанское производят не в провинции Шампань, а на Москвовском заводе шампанских вин. Коньяк, надо понимать, тоже не имеет никакого отношения к Коньяку, а создается исключительно армянами в горах чуть посеверней Еревана.

На очереди, думаю, сыр пармезан, который по ошибке связывают с Пармой, а на самом деле он родом из белорусских лесов.

Мы приехали. Следующая станция "Больница имени Алексеева", не имеющая никакого отношения к Канатчиковой даче...

А.Б.