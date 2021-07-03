Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с YouTube по цензурным соображениям

Только что редакция канала "Социал Za" получила уведомление об удалении выступления депутата МГД Е.Енгалычевой, якобы за недостоверные сведения медицинского характера, касающиеся Ковид-19.

Ролик посмотрело к моменту удаления более 300 тысяч человек, он был в топе YouTube, и, естественно, привлек внимание. В том числе и лиц, видимо, имеющих влияние.

Здесь вы пока еще можете его посмотреть, и составить собственное мнение о контенте.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1625293226692107-13839599070747622913-balancer-knoss-search-yp-vla-2-BAL-6745&wiz_type=vital&filmId=6462876596018268164

Это нечто новое в практике российского медиапространства, когда действующему депутату открыто "закрывают рот". Причем без суда, без следствия - просто так.

Какие еще последуют инновации?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск