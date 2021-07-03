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Московский листок

Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с YouTube по цензурным соображениям

Опубликовано 03.07.2021 в разделе комментариев 3

цензура рф

Только что редакция канала "Социал Za" получила уведомление об удалении выступления депутата МГД Е.Енгалычевой, якобы за недостоверные сведения медицинского характера, касающиеся Ковид-19.

Ролик посмотрело к моменту удаления более 300 тысяч человек, он был в топе YouTube, и, естественно, привлек внимание. В том числе и лиц, видимо, имеющих влияние.

Здесь вы пока еще можете его посмотреть, и составить собственное мнение о контенте.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1625293226692107-13839599070747622913-balancer-knoss-search-yp-vla-2-BAL-6745&wiz_type=vital&filmId=6462876596018268164

Это нечто новое в практике российского медиапространства, когда действующему депутату открыто "закрывают рот". Причем без суда, без следствия - просто так.

Какие еще последуют инновации?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 3
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Вакцина вместо газовых камер Освенцима
Георгий Димитров написал 03.07.2021 09:55
Депутат Енгалычева вскрывает планы фашистов на пленное население России. Карательная операция должна проводиться в секрете. Фашисты недовольны!
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Мафия непобедима!
Kol написал 03.07.2021 09:54
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом говорится в проекте отрицательного заключении кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Об этом сообщает "Рамблер".
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Когда Россия выучит исторические уроки?
Ник написал 03.07.2021 09:45
Все Россия уже проходила в 20-м веке. Это борьба с "антисоветской пропагандой". Что не допускает глобалистский троцкистско-тоталитарный партком - то есть так наз. "фэйк"...
Идет 3-я Мировая война.
В целях уничтожения человечества и заселения планеты биороботами. Люди - это враги элиты с забесовленным сознанием. Все написано в книге Александра Кинга, Бертрана Шнайдера "The First Global Revolution".
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