Правительство запретило ввоз сахара и макарон с Украины, а Лукашенко поддержал

Правительство РФ запретило ввоз сахара и макарон с Украины

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.

Согласно постановлению в Россию из Украины нельзя ввозить:

сахар;

макаронные изделия;

необезжиренную какао-пасту;

готовые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания кукурузы или зерен злаков, мюсли;

кетчуп томатный и прочие томатные соусы, майонез, продукты для приготовления соусов;

готовые супы и бульоны, а также заготовки для них;

мороженое и сладкие воды;

ячмень;

пальмовое масло и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше;

готовые или консервированные продукты из мяса, готовые или консервированные ракообразные и моллюсков;

остатки от производства кукурузного крахмала, жмыхи;

продукты на корм скоту;

ферменты и ферментные препараты;

некоторые виды лесоматериалов, ящики, коробки и другая упаковочная тара из древесины.

Изменения внесли в приложение к постановлению правительства от 29 декабря 2018 года. Тогда в список запрещенных к ввозу в Россию из Украины попали кондитерские изделия, рыба и икра, мясо, подсолнечное масло, пиво, вина и соки, а также галька, гравий, бумага и картон, газовые турбины, одежду и обувь, эмалированную посуду, глюкозу, фруктозу, изделия медицинского назначения, радиаторы и котлы для центрального отопления.

В общем, легче перечислить, что можно.

Кстати, сала в этом списке нет. А что?

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал он.

Лукашенко заявил также о том, что на территории страны вскрыты «спящие» террористические ячейки — «отряды самообороны». По словам президента республики, их в работе «замешаны» Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Вообще логично было бы перекрыть границу с Польшей и Литвой, раз так. Раз замешаны. Но тогда экономика Белоруссии вообще обрушится, поэтому – только с Украиной.

Потом, как оружие проникает с Украины? Навряд ли легально, через пункты пропуска. И если сейчас перекрыть проход через них, то трафик оружия навряд ли это сильно почувствует.

А вот трафик колбасы, сыра и масла – очень и очень.

Сколько процентов «белорусского» импорта сельхозпродуктов в Россию имеет на самом деле украинское происхождение?

Вот скоро и узнаем.

А заодно увидим и повышение цен.