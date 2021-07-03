Правительство запретило ввоз сахара и макарон с Украины, а Лукашенко поддержал

Правительство РФ запретило ввоз сахара и макарон с Украины
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.
Согласно постановлению в Россию из Украины нельзя ввозить:
сахар;
макаронные изделия;
необезжиренную какао-пасту;
готовые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания кукурузы или зерен злаков, мюсли;
кетчуп томатный и прочие томатные соусы, майонез, продукты для приготовления соусов;
готовые супы и бульоны, а также заготовки для них;
мороженое и сладкие воды;
ячмень;
пальмовое масло и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше;
готовые или консервированные продукты из мяса, готовые или консервированные ракообразные и моллюсков;
остатки от производства кукурузного крахмала, жмыхи;
продукты на корм скоту;
ферменты и ферментные препараты;
некоторые виды лесоматериалов, ящики, коробки и другая упаковочная тара из древесины.
Изменения внесли в приложение к постановлению правительства от 29 декабря 2018 года. Тогда в список запрещенных к ввозу в Россию из Украины попали кондитерские изделия, рыба и икра, мясо, подсолнечное масло, пиво, вина и соки, а также галька, гравий, бумага и картон, газовые турбины, одежду и обувь, эмалированную посуду, глюкозу, фруктозу, изделия медицинского назначения, радиаторы и котлы для центрального отопления.
В общем, легче перечислить, что можно.
Кстати, сала в этом списке нет. А что?
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал он.
Лукашенко заявил также о том, что на территории страны вскрыты «спящие» террористические ячейки — «отряды самообороны». По словам президента республики, их в работе «замешаны» Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Вообще логично было бы перекрыть границу с Польшей и Литвой, раз так. Раз замешаны. Но тогда экономика Белоруссии вообще обрушится, поэтому – только с Украиной.
Потом, как оружие проникает с Украины? Навряд ли легально, через пункты пропуска. И если сейчас перекрыть проход через них, то трафик оружия навряд ли это сильно почувствует.
А вот трафик колбасы, сыра и масла – очень и очень.
Сколько процентов «белорусского» импорта сельхозпродуктов в Россию имеет на самом деле украинское происхождение?
Вот скоро и узнаем.
А заодно увидим и повышение цен.
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Богатый 777 написал 03.07.2021 11:53