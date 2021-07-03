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Московский листок

В Нальчике введен режим контртеррористической операции на дачах

Опубликовано 03.07.2021 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
В Нальчике введен режим контртеррористической операции на дачах

Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории городского округа Нальчика, на части территории Баксана и Баксанского района Кабардино-Балкарии, сообщил оперативный штаб республики.

В Нальчике режим КТО действует с 3:15 в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова.

С 5:20 режим введен в границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) — автодорога А-158 (Прохладный—Баксан) — западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) — пойма реки Баксан.

Вот, значит, где происходит терроризм. По утрам.

 



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