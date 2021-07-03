В Нальчике введен режим контртеррористической операции на дачах убийство терроризм Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории городского округа Нальчика, на части территории Баксана и Баксанского района Кабардино-Балкарии, сообщил оперативный штаб республики. В Нальчике режим КТО действует с 3:15 в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова. С 5:20 режим введен в границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) — автодорога А-158 (Прохладный—Баксан) — западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) — пойма реки Баксан. Вот, значит, где происходит терроризм. По утрам.



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