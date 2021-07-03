Опять повезло: в Удмуртии полностью ликвидировали утечку хлора

Авария, в результате которой в Ижевске на городской станции подготовки воды произошла утечка хлора. Авария произошла вечером 2 июля, объем утечки составил 800 кг хлора.

«Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована. В скорую обращений за медицинской помощью от людей с признаками отравления хлором не поступало. Для контроля за ситуацией замеры продолжаются и с утра»,— написал глава республики Бречалов «ВКонтакте».

После аварии МЧС выпустило экстренное сообщение с требованием срочно покинуть район аварии, но позднее сообщение было удалено. По данным МЧС, распространение облака хлора было локализовано в пределах предприятия.

То есть опять повезло.

Хлор в Первую мировую войну использовался как оружие массового поражения. Позже его заменили на более эффективные вещества, но смертельно опасным он быть не перестал.

Сейчас в бывшем народном хозяйстве хлор используется достаточно широко, и в весьма больших количествах – вот и в данной аварии речь шла об утечке почти тонны хлора!

Естественно, аварии периодически случается, люди нередко гибнут, но как правило не массово.

Но рано или поздно очередное облако хлора накроет жилые кварталы ночью, и поражение будет действительно массовым. Благо хладокомбинаты, предприятия пищепрома, где хлор используется широко, часто находятся вблизи жилых массивов, и даже в центральных районах городов.

Так что ждем-с! Тем более, что сообщения о разного рода террористах приходят постоянно. А тут практически под рукой – оружие массового поражения.