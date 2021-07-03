Обзор новостей: Не всем привитым дают QR-код

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию,
сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в столице рассматриваются как потенциальный коронавирус.
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2 Выручка предприятий общепита без летних веранд снизилась на 95,7%.
3 Проект «Госдуметр» провел обзвон по 200-му округу в Москве
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Но договариваться о снятии не будут. Точно.
4 Правительство РФ запретило ввоз сахара и макарон с Украины
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
6 Не всем привитым дают QR-код
7 Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено,
в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".
Вы понимаете, что в стране с населением в 145 миллионов человек – это ничто?
8 В Удмуртии полностью ликвидировали утечку хлора
9 Мэр Лобни задержан за злоупотребления
10 В Нальчике введен режим контртеррористической операции на дачах
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агент Сириуса написал 03.07.2021 20:24