Обзор новостей: Не всем привитым дают QR-код Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в столице рассматриваются как потенциальный коронавирус. https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Выручка предприятий общепита без летних веранд снизилась на 95,7%. 3 Проект «Госдуметр» провел обзвон по 200-му округу в Москве https://forum-msk.org/material/news/1... Но договариваться о снятии не будут. Точно. 4 Правительство РФ запретило ввоз сахара и макарон с Украины https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной 6 Не всем привитым дают QR-код 7 Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". Вы понимаете, что в стране с населением в 145 миллионов человек – это ничто? 8 В Удмуртии полностью ликвидировали утечку хлора 9 Мэр Лобни задержан за злоупотребления 10 В Нальчике введен режим контртеррористической операции на дачах



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