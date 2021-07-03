Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Обзор новостей: Не всем привитым дают QR-код

Опубликовано 03.07.2021 в разделе комментариев 1

Обзор новостей с Анатолием Барановым: 

1 Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию,

сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в столице рассматриваются как потенциальный коронавирус.

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

2 Выручка предприятий общепита без летних веранд снизилась на 95,7%.

 

3 Проект «Госдуметр» провел обзвон по 200-му округу в Москве

https://forum-msk.org/material/news/1...

Но договариваться о снятии не будут. Точно.

 

4 Правительство РФ запретило ввоз сахара и макарон с Украины

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

 

6 Не всем привитым дают QR-код

 

7 Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено,

в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".

Вы понимаете, что в стране с населением в 145 миллионов человек – это ничто?

 

8 В Удмуртии полностью ликвидировали утечку хлора

 

9 Мэр Лобни задержан за злоупотребления

 

10 В Нальчике введен режим контртеррористической операции на дачах



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Как победить COW-ID?
агент Сириуса написал 03.07.2021 20:24
Вакциноманьяки не успокоятся, пока всю Россию не поубивают своим токсичным зельем. Отключите вышки 5G, выкиньте на помойку останкинские зомбовизоры, арестуйте жуликов, наживающихся на панике, аннигилируйте в унитаз продукцию зельепроизводителей,вернитесь к кабельному Интернету, перестаньте травить города ядами с самолетов и от так наз. "дэзо-инфекторов". И пандемия будет побеждена.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что важней: правила YouTube или нормы Конституции РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Не всем привитым дают QR-код
Обзор новостей: Не всем привитым дают QR-код
03.07.2021
Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с YouTube по цензурным соображениям
Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с You...
03.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обзор новостей: Не всем привитым дают QR-код (1)
Опять повезло: в Удмуртии полностью ликвидировали утечку хлора (14)
В Нальчике введен режим контртеррористической операции на дачах (4)
Правительство запретило ввоз сахара и макарон с Украины, а Лукашенко поддержал (8)
Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с YouTube по цензурным соображениям (8)
Путин запретил шампанскому из Шампани называться шампанским (14)
Ракова перевела сопли в пандемию (9)
Марксизм как метод революционного преобразования мира (21)
Обзор новостей: В России введут "паспорт для Буратино" (0)
Госдуметр дает зеленый свет актеру Певцову. Депутату Парфенову приготовиться (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Афганистан: какой будет жизнь после ухода американцев?
orphoprosecutor orphoprosecutor: Доверие Феллини
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Депутата Енгалычеву удалили с YouTube. Давайте ее еще и выпорем!
Дарья Митина Дарья Митина: ЗАГОВОР ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Дарья Митина Дарья Митина: Урожайная пятница:(
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss