В правительстве не поддержали налог на роскошь

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом говорится в проекте отрицательного заключении кабмина.

Согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей — от 1% до 5%, для яхт и самолетов — от 3% до 7%.

По мнению правительственной комиссии, принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в кабмине.

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Что-то я даже и не удивлен.

Ну давайте посмотрим, на каких авто ездят члены кабмина, в каких живут квартирах и домах дворцового типа и так далее.

Люди подошли к вопросу со знанием дела: "Ну я и так столько плачу за пентхаус, меня жена домой не пустит, если я сам себе еще и налог увеличу..."

Вот когда в Думу наберут рабочих и крестьян, учителей и фельдшеров вроде Баумана, тогда они, может, и примут закон против роскоши, к которой сами никакого отношения не имеют, а заключением буржуазного правительства подотрут свои пролетарские задницы.

А нынешний состав и без министров-капиталистов такой закон бы не пропустил. Достаточно посмотреть, как они живут...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск