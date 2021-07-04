Основные испанские винные сорта винограда берут свое начало от российского сорта винограда "Красностоп Золотовский", выяснили генетики Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", сообщил президент центра Михаил Ковальчук.

Выступая в понедельник с научно-популярной лекцией в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук рассказал, что в Курчатовском институте активно идут генетические исследования, в том числе в интересах виноделия.

"Мы сейчас впервые расшифровали семь геномов автохтонных сортов винограда", - сказал Ковальчук. "Нам говорят, что у нас все (виноделие) чужое - это нам дали испанцы, это французы. Но, например основные испанские сорта - клоны нашего "Красностопа Золотовского". То есть первоначальный сорт - наш, а дальше появились испанские сорта", - добавил он.

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"Красностоп Золотовский" - старинный донской технический сорт винограда среднего периода созревания. Относится к эколого-географической группе сортов винограда бассейна Черного моря.

Что-то мы пошли по пути незалежной Украины - те, за неимением своей древней истории, утверждают, что древние укры выкопали Черное море и построили пирамиды в Египте. А наши донские казаки, оказывается, привезли виноград в Испанию. Ну, хорошо не в Ханаан, а то бы Библию пришлось переписывать: в Ветхом Завете виноградная лоза, принесенная посланцами Моисея из земли ханаанской, была символом Земли обетованной. А так Землю обетованную пришлось бы переносить сильно на север, примерно к хутору Прасковеевскому.

А вообще напомню, что Курчатовский институт раньше, до Ковальчука, занимался ядерными исследованиями. А теперь мода все диверсифицировать - в МИФИ открыли теологический факультет, в Высшей школе экономики факультет коммуникаций, медиа и дизайна, а в "Курчатнике" стали заниматься генетикой, как известно, "продажной девкой империализма".

А ядерные исследования забросили настолько, что прямо за забором института начали строить целых четыре жилых корпуса метров по 120 высотой. Видимо, тренировать ханаанских террористов в стрельбе из РПГ по ядерным реакторам.

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А что реакторы-то? Вчерашний день. Генетика куда интересней. Это Ковальчуку еще про новую хронологию, наверно, не рассказали...

Анатолий Баранов