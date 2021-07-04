Слава богу, я не работаю говорящей головой на одном из каналов телевидения и мне нет нужды четыре часа насиловать себя шоу, под названием «Прямая линия».

Чтобы прийти в ужас от происходящего, мне хватило и получаса.

И не потому, что в отдаленных городках России дороги уходят под воду, как легендарная Атлантида, и не потому, что обещанную всеобщую газификацию увидят, наверное, только наши правнуки, и даже не от того, что отечественная морковка стоит в магазине в полтора раза дороже эквадорских бананов.

Мы — люди не гордые, веками жили без бананов, можем и без морковки прожить..

Мне стало страшно от осознания того, что миллионы наших соотечественников живут в пустыне, где неделю (да, что неделю — месяц, год) в любую сторону катись на своих подержанных Жигулях, ни до одного чиновника не доедешь.

Нет, на Ламборджини или, Феррари, скажем, может, и удастся добраться за месяц-другой, а бизнес-джет, вроде Falkon 7X и вовсе за пару часов домчит хорошо упакованного визитера прямо в приемную госслужащего, соответствующего уровня компетенции.

Но на Жигулях — никогда, да и всякие там рено с фольксвагенами (отечественной сборки) никаких шансов в этой гонке не имеют. Слишком велики пространства. И не только географические.

И маются на этих пространствах миллионы без«Falkon»ных одиноких россиян, которым даже «Ау» крикнуть некому.

Причем, чем больше семейство у этого несчастного без«Falkon»ника, тем более он одинок, поскольку утешить несчастного может только Власть, а она (особенно на местах) благоразумно избегает порочащих ее связей с многодетными.

И остается несчастному россиянину, как библейскому Иову, только жаловаться на судьбу, да надеяться на появление «Бога из тучи». А на кого еще надеяться маленькому человеку?

Но до Бога — высоко, а до царя, хоть и далеко, но должны же случаться в жизни чудеса.

Ведь если хоть изредка, хоть раз в году не случится чуда и бойкие ремонтники в несколько часов не отремонтируют провалившуюся в Аид дорогу, другие не восстановят крышу у школы, а добрый ангел не защитит обиженную безжалостными вакцинаторами пожилую учительницу, так и жить на белом свете, пожалуй, не стоит.

И чудо свершается: сердобольные люди организуют «прямую линию» с добрым ангелом и на глазах у миллионов изумленных зрителей в мгновение ока асфальтируются дороги, ремонтируются крыши и утешаются седенькие учительницы…

Такая вот сеанс всероссийской магии, причем, без всякого последующего разоблачения.

Что же в этом плохого, спросите вы?

Ничего плохого.

Но страшно, аж до стука зубовного, что в один прекрасный день случится какая-нибудь гадкая неприятность: случайный электрик спьяну вырубит электричество, специальный человек, поставленный надзирать за электриком, заснет на стуле, переволновавшись как бы чего ни вышло, а его начальник от предчувствия непоправимо погубленный карьеры, застынет в ужасе, как ледяной столб.

И чуда не будет.

И все миллионы, десятки миллионов изгоев на подержанных жигулях и реношках российской сборки поймут, что на всем белом свете никомушеньки нет до них дела.

И возропщут.

И вспомнится злая присказка одного старого консерватора, что Россия - это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек.

И этот человек сразу найдется.