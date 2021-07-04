Явлинский решил не идти в Госдуму

Основатель и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что вообще не будет баллотироваться в Государственную думу на сентябрьских выборах. Такое решение он объяснил необходимостью "открыть дорогу молодым" и заверил, что остается в политике и будет принимать активное участие в избирательной кампании.

"Что касается лично меня, то просто никакого другого способа для того, чтобы реально открыть дорогу молодым, нет. Я никуда не денусь, я буду работать рядом с ними со всеми", - пояснил он в субботу ТАСС.

"Для того, чтобы работать в политике, статус депутата Государственной думы совсем не обязателен", - добавил Явлинский.

3 июля состоялся съезд партии «Яблоко». В ходе мероприятия Явлинский заявил, что федеральная часть списка партии должна будет состоять из одного человека — председателя партии Николая Рыбакова. Остальную часть списка он призвал построить «на равноценной и равноправной основе между всеми регионами».

Это неожиданная новость, поскольку, по сведениям руководителя Продюсерского центра Александра Краснова, который как раз и ведет сейчас переговоры по согласованию выдвинутых депутатов между «Яблоком» и КПРФ в Москве.

Предполагалось снятие пяти кандидатов от «Яблока» под более сильных представителей КПРФ (речь шла о Рашкине, Парфенове, Обухове, Гребеннике и может быть Курганском), а взамен убрать кандидатов от КПРФ там, где от «Яблока» идут Литвинович, Шлосберг, Гончаров – и в том числе Явлинский. Его ждали по округу в Черемушках.

Мне кажется, ситуация несколько запуталась. Как и в случае отказа Хованской идти по московскому списку партии эсеров, сосредоточившись на Ленинградском округе, что резко обостряет ситуацию – так в случае победы Литвинович, Хованская все равно проходит как первая в региональном списке. А так будет рубка не на жизнь а насмерть в округе.

А.Б.