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Московский листок

Плату за капремонт хотят увеличить на четверть

Опубликовано 04.07.2021 в разделе комментариев 0

правительство мишустин
Плату за капремонт хотят увеличить на четверть

В Министерстве строительства и ЖКХ предлагают повысить размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах из-за роста цен на рынке строительных материалов. В ведомстве уже разработали соответствующий проект постановления.

«Сейчас значительно подорожали некоторые строительные материалы, поэтому мы предлагаем без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному ремонту до 25%. Мы считаем, что это поддержит фонды капремонта», — заявил замглавы Минстроя Максим Егоров на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совфеде.

Это при том, что отдельную плату за капремонт вообще следовало бы по уму отменить, поскольку она изначально уже была заложена в квартплату. И стройкомплекс Москвы только что получил просто так почти 200 миллиардов рублей из незапланированных доходов бюджета – почему ее было хотя частично не пустить на покрытие ценовой разницы стройматериалов для капремонта?

Но, видимо, это все распихивается по разным карманам…

А.Б.



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