Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от ковида в Москве на следующей неделе достигнет 3 млн, надеется Собянин.
Число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 млн человек, ежедневно прививают по 60-70 тыс. человек, рассказал градоначальник.
Но в Москве официально проживает 12,5 миллионов человек, а неофициально под 20 миллионов, если учитывать суточную миграцию из Подмосковья.
А ресурс принудительно-добровольного вакцинирования явно иссякает – надо еще что-нибудь запретить, чтобы побудить дополнительные миллионы горожан прививаться.
Как мы уже говорили, правительство рассматривает вопрос не пускать без QR-кода в транспорт – ограничение на получение госуслуг уже действует, вместе в лишением непривитых права выпить чашку кофе в кафе. Но горожане начинают ходить с термосами и обходиться без государственных услуг. Без метро обойтись, конечно, сложнее.
Я также предлагал ограничить посещение общественных сортиров без QR-кода, а также увеличить наказание на несанкционированное справление нужды.
А.Б.
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Роза написал 04.07.2021 11:06
питров написал 04.07.2021 10:52
Так может воплотить эту идею против собакина и ....... Собакин устраивает эксперименты против москвичей, а москвичи устраивают психологический эксперимент против СОБАКИНА !!! Сколько проживет собакин? Навальный LIVE на свою последнюю собирал 500 тыс.чел. и
последнии при должной организации согласятся!