Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от ковида в Москве на следующей неделе достигнет 3 млн, надеется Собянин.

Число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 млн человек, ежедневно прививают по 60-70 тыс. человек, рассказал градоначальник.

Но в Москве официально проживает 12,5 миллионов человек, а неофициально под 20 миллионов, если учитывать суточную миграцию из Подмосковья.

А ресурс принудительно-добровольного вакцинирования явно иссякает – надо еще что-нибудь запретить, чтобы побудить дополнительные миллионы горожан прививаться.

Как мы уже говорили, правительство рассматривает вопрос не пускать без QR-кода в транспорт – ограничение на получение госуслуг уже действует, вместе в лишением непривитых права выпить чашку кофе в кафе. Но горожане начинают ходить с термосами и обходиться без государственных услуг. Без метро обойтись, конечно, сложнее.

Я также предлагал ограничить посещение общественных сортиров без QR-кода, а также увеличить наказание на несанкционированное справление нужды.

А.Б.