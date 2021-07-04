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Московский листок

Ограничить посещение общественных сортиров без QR-кода

Опубликовано 04.07.2021 в разделе комментариев 2

москва выборы собянин
Ограничить посещение общественных сортиров без QR-кода

Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от ковида в Москве на следующей неделе достигнет 3 млн, надеется Собянин.

Число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 млн человек, ежедневно прививают по 60-70 тыс. человек, рассказал градоначальник.

Но в Москве официально проживает 12,5 миллионов человек, а неофициально под 20 миллионов, если учитывать суточную миграцию из Подмосковья.

А ресурс принудительно-добровольного вакцинирования явно иссякает – надо еще что-нибудь запретить, чтобы побудить дополнительные миллионы горожан прививаться.

Как мы уже говорили, правительство рассматривает вопрос не пускать без QR-кода в транспорт – ограничение на получение госуслуг уже действует, вместе в лишением непривитых права выпить чашку кофе в кафе. Но горожане начинают ходить с термосами и обходиться без государственных услуг. Без метро обойтись, конечно, сложнее.

Я также предлагал ограничить посещение общественных сортиров без QR-кода, а также увеличить наказание на несанкционированное справление нужды.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Третий рейх возвращается?
Роза написал 04.07.2021 11:06
Интересно, это только меня посетили неприятные исторические ассоциации? Хотя в данном случае до мыла из жира непривитых унтерменшей дело вряд ли дойдет - наши доморощенные фашисты побоятся заразиться. И это утешает,конечно.
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(без названия)
питров написал 04.07.2021 10:52
Читал про реальный эксперимент в области психологии. В кратце: во время военных учений россии и сша, российские солдаты (около 6 чел.) смотрели с отрицательными эмоциями на лице на одного американского солдата, в результате последний падал в обморок.
Так может воплотить эту идею против собакина и ....... Собакин устраивает эксперименты против москвичей, а москвичи устраивают психологический эксперимент против СОБАКИНА !!! Сколько проживет собакин? Навальный LIVE на свою последнюю собирал 500 тыс.чел. и
последнии при должной организации согласятся!
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