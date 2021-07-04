Обзор новостей: Выступление депутата удалено по цензурным соображениям

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с YouTube по
цензурным соображениям
https://forum-msk.org/material/news/1...
Здесь вы можете его посмотреть, и составить собственное мнение
о контенте.
https://vimeo.com/manage/videos/57058...
fbclid=IwAR0ftEeBMqKSVzlKSJBpfvw1_5clj5H-
8ZqEnG3FDWnI5Vcm4l1AQ83H0S0
2 Минздрав назвал неизвестным уровень защиты, которую дает
вакцина от заражения COVID-19
Насколько вакцинация от коронавируса защищает от заражения
коронавирусом, до конца неизвестно. Об этом говорится во
временных методических рекомендациях Минздрава.
3 В правительстве не поддержали налог на роскошь
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Основные испанские винные сорта винограда берут свое начало
от российского сорта винограда "Красностоп Золотовский",
выяснили генетики Национального исследовательского центра
"Курчатовский институт", сообщил президент центра Михаил
Ковальчук.
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Явлинский решил не идти в Госдуму
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Плату за капремонт хотят увеличить на четверть
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Москва вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов мира по доле
довольных качеством жизни горожан
по данным исследования международной компании BCG.
8 Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от ковида в
Москве на следующей неделе достигнет 3 млн,
надеется Собянин.
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Благодаря открытию ученых из Токио, можно будет спасать
человеческие жизни буквально через задницу
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