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Московский листок

Обзор новостей: Выступление депутата удалено по цензурным соображениям

Опубликовано 04.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с YouTube по

цензурным соображениям

https://forum-msk.org/material/news/1...

Здесь вы можете его посмотреть, и составить собственное мнение

о контенте.

https://vimeo.com/manage/videos/57058...

fbclid=IwAR0ftEeBMqKSVzlKSJBpfvw1_5clj5H-

8ZqEnG3FDWnI5Vcm4l1AQ83H0S0

2 Минздрав назвал неизвестным уровень защиты, которую дает

вакцина от заражения COVID-19

Насколько вакцинация от коронавируса защищает от заражения

коронавирусом, до конца неизвестно. Об этом говорится во

временных методических рекомендациях Минздрава.

3 В правительстве не поддержали налог на роскошь

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Основные испанские винные сорта винограда берут свое начало

от российского сорта винограда "Красностоп Золотовский",

выяснили генетики Национального исследовательского центра

"Курчатовский институт", сообщил президент центра Михаил

Ковальчук.

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Явлинский решил не идти в Госдуму

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Плату за капремонт хотят увеличить на четверть

https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Москва вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов мира по доле

довольных качеством жизни горожан

по данным исследования международной компании BCG.

8 Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от ковида в

Москве на следующей неделе достигнет 3 млн,

надеется Собянин.

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Благодаря открытию ученых из Токио, можно будет спасать

человеческие жизни буквально через задницу



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