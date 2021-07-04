Обзор новостей: Выступление депутата удалено по цензурным соображениям Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с YouTube по цензурным соображениям https://forum-msk.org/material/news/1... Здесь вы можете его посмотреть, и составить собственное мнение о контенте. https://vimeo.com/manage/videos/57058... fbclid=IwAR0ftEeBMqKSVzlKSJBpfvw1_5clj5H- 8ZqEnG3FDWnI5Vcm4l1AQ83H0S0 2 Минздрав назвал неизвестным уровень защиты, которую дает вакцина от заражения COVID-19 Насколько вакцинация от коронавируса защищает от заражения коронавирусом, до конца неизвестно. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава. 3 В правительстве не поддержали налог на роскошь https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Основные испанские винные сорта винограда берут свое начало от российского сорта винограда "Красностоп Золотовский", выяснили генетики Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", сообщил президент центра Михаил Ковальчук. https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Явлинский решил не идти в Госдуму https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Плату за капремонт хотят увеличить на четверть https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Москва вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов мира по доле довольных качеством жизни горожан по данным исследования международной компании BCG. 8 Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от ковида в Москве на следующей неделе достигнет 3 млн, надеется Собянин. https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Благодаря открытию ученых из Токио, можно будет спасать человеческие жизни буквально через задницу



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