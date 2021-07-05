Пятые сутки рекордной смертности. Кто ответит?

За сутки в России зафиксировали смерть 697 человек с COVID-19. За все время скончались 137 262, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Москве за сутки подтвердили 116 смертей, в Санкт-Петербурге — 110, в Нижегородской области — 26.

Если сравнивать с войной в Афганистане, то столько советских солдат погибало примерно за полгода. Это чтобы понимать масштаб катастрофы.

Возникает естественный вопрос - почему противоковидные меры в других странах привели к практически полной остановке эпидемии, а у нас каждый день умирает по два батальона?

Господин Проценко, Герой России, номер 3 в списке ЕР - почему?

Госпожа Ракова, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" - почему?

Господин Мурашко, министр здравоохранения - почему?

Господин Путин, президент, самый "долгоиграющий" в нашей истории - почему?

Мы же всю дорогу лучше всех, мы везде первые, мы ж еще о прошлом годе отчитались, победили, отметили... Почему?

Да хер, кто ответит.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск