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Московский листок

Пятые сутки рекордной смертности. Кто ответит?

Опубликовано 05.07.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Пятые сутки рекордной смертности. Кто ответит?

За сутки в России зафиксировали смерть 697 человек с COVID-19. За все время скончались 137 262, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Москве за сутки подтвердили 116 смертей, в Санкт-Петербурге — 110, в Нижегородской области — 26.

Если сравнивать с войной в Афганистане, то столько советских солдат погибало примерно за полгода. Это чтобы понимать масштаб катастрофы.

Возникает естественный вопрос - почему противоковидные меры в других странах привели к практически полной остановке эпидемии, а у нас каждый день умирает по два батальона?

Господин Проценко, Герой России, номер 3 в списке ЕР - почему?

Госпожа Ракова, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" - почему?

Господин Мурашко, министр здравоохранения - почему?

Господин Путин, президент, самый "долгоиграющий" в нашей истории - почему?

Мы же всю дорогу лучше всех, мы везде первые, мы ж еще о прошлом годе отчитались, победили, отметили... Почему?

Да хер, кто ответит.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Из деревни написал 05.07.2021 02:26
В цифру о количестве смертей от модной болезни не верю! Чичас врачи почти все смерти списывают на корону. И потом, сказываются последствия иглоукалывания российской жижей, которую в мире игнорируют. А если сказать вообще, то усе мероприятия кремлевских сидельцев за последние 30 лет с целью "поднять РФ с колен" приводят только к одному результату - деградации и упадку во всех сферах жизни общества.
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Сколько коронАофашистам в белых халатах НАДО, столько и умерщвляют.
Реально или виртуально написал 05.07.2021 02:06
Как в каждом частном случае проще и удобней...
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