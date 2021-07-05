Настоящие "КОВИД-новости"

Отдам очередное должное верному оппоненту.

В своём последнем материале «КОВИД-новости» Миронин придумал свой, якобы им же записанный телефонный разговор со своим, якобы, приятелем, Michael Laue, профессором из института Коха (Robert Koch Institute, Berlin, Germany). Миронин, якобы, сообщил ему, по старой памяти считая, что российские рубли чем-то отличаются от «зелёных» и почему-то считая, что премию в Европе предлагают не немцы, а американцы:

«Один из наших диссидентов COVID обвинил меня в том, что я веду себя как свинья, не сообщив вам, что какой-то американец пообещал 1 миллион зеленых или, вы знаете, явно не российских рублей за доказательство того, что вирус был изолирован. Я уже пытался связаться с ними, но мне сказали, что я должен сам оплатить перевод денег на свой счет. Итак, я сообщаю вам об этой возможности».

И этот Michael Laue ему, якобы, ответил:

«Большое спасибо, Алекс, все в порядке. Я знал об этой возможности и даже связался с ними (с американцами?) и хотел отправить им свою статью, но тамошние клерки сказали, что я также должен сам оплатить перевод Western Union. А это 1% или 10 тысяч. Кроме того, я посмотрел на PubMed и увидел, что таких претендентов очень много. Уже существует более 15 тысяч статей, в которых выделен вирус COVID. Так что ясно, что это обман».

Бедный Миронин вертится в клоаке брехни о COVID-19 и не знает, что происходит на самом деле. Это не Laue обратился за премией за свою статью с описанием выделения вируса, а ему уже давно, ещё прошлым летом эту премию предложили за то, что он всего лишь укажет электронный адрес любой (из 15 тысяч) статьи с описанием выделения вируса. Предложили, когда эта премия была ещё не полтора миллиона евро, как сегодня, а всего 225 тысяч. И этот Michael Laue ответил 4 сентября 2020 года: «Я не встречал документ в котором было бы сказано об очищенном выделенном вирусе SARS-CoV-2» - первые 45 сек https://vidio.blog/watch/azuulwBxxsQV9OJ.

http://images.vfl.ru/ii/1625231190/2364179c/35028966.jpg

Этот Michael Laue довольно известный в медицинском мире специалист и, скорее всего, не знаком с Мирониным, иначе Миронин не рискнул бы сочинить брехню с участием Laue. Мало этого, плавая в океане брехни, Миронин не знал, что свидетельство Michael Laue как раз и является одним из доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 до сих пор никем не выделен.

Ну, и жаль, конечно, что Миронин не понимает по-португальски, иначе сумел бы понять, что написано в сообщении https://andre-dias.net/152-mortes-de-covid-em-portugal-desde-janeiro-2020/, и каковы на сегодня реальные «КОВИД-новости».

А для остальных перескажу. Португальский журналист Андре Диас сумел добиться от суда Лиссабона, чтобы тот запросил данные по «смертям от коронавируса» из Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (Информационной системы свидетельств о смерти - SICO) — единственной системы свидетельств о смерти в Португалии. После разбирательства с этой отчетностью, суд установил, что число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 с января 2020 года по апрель 2021 года составляет 152 человека, а не 16859, как утверждает правительство Португалии. Все другие люди умерли по разным причинам, хотя их ПЦР-тест оказался положительным. Понятно, что в ходе разбирательства португальские чиновники отчаянно пытались воспрепятствовать разоблачению мошенничества, поскольку все, кто отвечает за обнародование данных о смертях «от ковид» в фальсифицированном виде, могут быть привлечены к ответственности. Тем не менее, суд принял именно такое решение – с января 2020 по апрель 2021 года в Португалии от COVID-19 умерло 152 человека.

Будем надеяться, что теперь португальцы начнут кампанию требований осудить и посадить всех тех, кто брехал об ужасе COVID-19. В том числе и таких, как Миронин, который успел уже и книжку написать, доказывая, что сезонная простуда 2020 года это ужасная чума нашего столетия.

Но и без этого понятно, если числа смерти населения так завышены и для других стран, то становится безусловно, что COVID-19 это обман беспрецедентных масштабов, и речь идет о глобальном преступлении против человечества.

От редакции: Это, вообще-то, странно, решать в суде вопросы медицинской статистики, и вообще естественнонаучные вопрросы. Хотя в средние века это и было обычной практикой - немало ученых в те времена отправились на костер инквизиции, и как раз особенно часто это происходило на Пиренейском полуострове.

Действительно, даже если у человека положительные тесты на коронавирус и даже 80% легких поражено, все равно смерть наступает от остановки сердца. Это вам любой суд в два счета докажет.

Как и легко доказать, что все смерти в больницах наступают от патологоанатомического вскрытия - до прозектуры человек числился живым, а после вскрытия у него обязательно констатитуют смерть. Причинно-следственная связь очевидна...

Что до выплаты вознаграждения за "выделение вируса", то я получают такого рода сообщения в папку "Спам" чуть ли не каждый день: "вы выиграли в лотерею, получите свои 5-10-15 миллионов долларов, но чтобы получить выигрыш, пришлите нам 10 тысяч долларов в обеспечение транзакции". Или "у вас умер любимый дядюшка в Эфиопии, он оставил вам 20 миллионов долларов, но чтобы получить их, оплатите услуги нашего адвоката - всего 50 тысяч долларов".

Вот эти 10 тысяч евро за транзакцию премии в 1 500 000 евро - это и есть маркер мошенничества, которое люди, занимающиеся исследованиями в области вирусологии, вполне способны различить, интеллекта хватает. И поэтому ни один из них не обратился за деньгами - чтобы не позориться на весь мир.

Что до звонка Миронина - Michael Laue, не знаю. Под лавкой не сидел. Но почему мне, например, Миронин позвонить может, а "достаточно известному Michael Laue" - нет?

Ну а "португальский журналист Андре Диас" известен только и исключительно по публикациям на сайте andre-dias.net, где, как можно догадаться, публикуется Андре Диас.

О себе "журналист" сообщает: "Меня зовут Андрей Диас. Я - кандидат в Моделировании Заболеваний Легких в Университете Тромсе в Норвегии, Норвежский Центр Телемедицины, ВОЗ. Разработал экспериментальные работы в Институте медицинской Статистики и Эпидемиологии в Техническом Университете Мюнхена в сотрудничестве с Helmholtz Zentrum Мюнхен, одном из самых престижных институтов мира в области исследования в эпидемиологии..."

Ну явно "дядюшка из Эфиопии".

В России перевод его заметки опубликован сайтом yaplakal.com Ну, авторитетный источник, чо...

А.Б.