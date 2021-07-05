Эстония требует "вернуть" часть России

Из курьезов. Утвержденный кандидатом в президенты от Эстонской консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что нет необходимости в ратификации договора о границе с Россией, передает ERR.

«Нет необходимости и причин для легализации преступной оккупации Печор и окрестностей Нарвы», — сказал Пыллуасс. По его словам, согласно международному праву Тартуский мир, который был заключен 101 год назад, действует сегодня, как и граница между странами, которая в нем определена.

Однако не такой уж курьез. EKRE — евроскептическая партия и выступает с резкой критикой нынешней политики евроинтеграции единственная партия, которая официально не поддержала Керсти Кальюлайд на выборах.

По итогам парламентских выборов марта 2019 года партия вошла в правящую коалицию, правда, коалиция скоро развалилась из-за коррупционного скандала.

Но ничего, если Пыллуаас станет президентом, это будет уже официальной политикой страны.

Мне кажется. Надо какие-то встречные претензии выдвинуть, из времен великих князей и крестовых походов. На город Юрьев или Дерпт, например, который теперь называется Тарту. Там еще в университете Владимир Даль учился.

Еще в XI веке дружина киевского князя Ярослава Мудрого присоединила часть земель эстов к Киевской Руси, и князь основал на этих землях этом самый город Юрьев.

Название города недействительное – в момент подписания т.н. «тартусского» мирного договора он назывался Юрьев.

30 марта 1917 года Временное правительство утвердило положение «О временном устройстве административного управления и местного самоуправления Эстляндской губернии». В соответствии с ним границы Лифляндской губернии были пересмотрены, входивший в неё Юрьевский уезд вместе с четырьмя другими северными уездами Лифляндии с эстонским населением были переданы в состав Эстляндской губернии.

Во время Февральской революции 1917 года, в Юрьеве был создан совет рабочих депутатов, в котором к сентябрю большинство принадлежало большевикам. Советская власть была установлена мирным путём 25 октября (7 ноября) 1917 года. 24 февраля 1918 года город был оккупирован немецкими войсками. 22 декабря 1918 года Красная Армия освободила его от немцев и восстановила в нём советскую власть, которая продержалась до 14 января 1919 года.

14 января 1919 года эстонские войска выбили Красную Армию из Юрьева. За короткий срок было казнено примерно 360 человек. Именно тогда, на фоне этих расстрелянных, 2 февраля 1920 года здесь и был подписан договор – по сути, липовая бумага, которая от России была подписана неким Иоффе, действовавшим по доверенности, как при продаже гаража или дачи.

И вот на этом основании и держится весь столетний «суверенитет» Эстонии…

Я думаю, будущий президент России от народно-патриотических сил вообще аннулирует эту филькину грамоту, и начнет восстановление Эстонской ССР.

Начиная с отмены итогов "референдума о независимости", проведенного лицами, не имевшими на то никаких законных полномочий.

А.Б.