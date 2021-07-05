Канал "Социал Za", аффилированный с ФОРУМом. мск, перевалил за 300 тысяч подписчиков - психологически значимую цифру, которая делает уровень контента уже "телевизионным".

Все это несмотря на непростую ситуацию - только что с канала был принудительно удален ролик депутат МГД Екатерины Енгалычевой, за день до этого вошедший в топ с 360 тысячами просмотров.

Выступление депутата МГД Енгалычевой удалено с YouTube по цензурным соображениям

Но ничего, мы держимся и будем держаться. Наши новости публикуют и другие каналы - в первую очередь "Главтема-народ" Александра бобылева, другие каналы. Суммарно число их подписчиков более 700 тысяч, а в ближайшее время ждем расширения аудитории сильно за миллион.

Начали давать главную новость утра с Олегом Калачевым. С ближайших выходных начнем давать итоговые новости с Владимиролм Гречаниновым и Мариной Веригиной.

В общем, с вашей помошью движемся. В нашем случае дежурная фраза: "Спасибо за внимание!" пробретает отчеливый смысл.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск