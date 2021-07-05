Кабмин собирается досодрать с нас еще 400 миллиардов

В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы,

которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг.

Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли.

Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли.

Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов.

Остальные деньги – также около 100 млрд – принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

Вот что значит премьер из фискальной сферы: главный способ наполнения бюджета – это не рост производства, а совершенствование налогов и сборов.

Но мы же понимаем, что налоги – это сообщающиеся сосуды, и если вы вынете, к примеру, 100 миллиардов из доходов отрасли, то эта нагрузка распределится вниз, до последнего рабочего в этой и смежных отраслях, олигархи не будут платить строго из своих карманов.

И потом – ну собрали полтриллиона допдоходов в бюджет, а дальше что?

Вот только что в Москве насчитали 187 миллиардов незапланированных доходов. И куда дели? Лучше нам всем стало от того, что на камерах ГИБДД и штрафах за маски с нас содрали дополнительно почти 200 миллиардов?

Нет, пустили деньги «на ускорение строительства», то бишь спешно распихали по карманам. А что?

А дополнительных 400 миллиардов куда-то еще денется?

Люди спасаются подработкой - от голода, но не от грабежа

Проект «Avito Подработка» и сервис исполнителей с частичной занятостью GigAnt недавно опросили в онлайне 10 000 респондентов старше 18 лет и выяснили, что 40% из них подрабатывают. При этом 21% опрошенных начали подрабатывать в пандемию.

Тут особо и комментировать нечего – доходы подавляющего большинства граждан упали, кто может – спасается подработкой.

С одной стороны – это увеличивает нагрузку на граждан, люди больше работают, меньше отдыхают, многие страдают от этого различными заболеваниями, в первую очередь нервной системы.

Грубо говоря, капиталистическая Россия увеличивает объем эксплуатации трудящихся. Весь цивилизованный мир старается уменьшить, чтобы у людей больше времени было на образование, самосовершенствование, занятия собственным здоровьем. И только в самодостаточной России растут эксплуатация, капитал крадет все больше прибавочного времени у трудящегося.

С другой стороны – получается, мифом оказывается падение производства? Ведь чтобы увеличить объем подработок, в общественном производстве должна расти потребность в рабочих руках, расти число вакансий?

Получается, под предлогом кризиса в производстве людям «обоснованно» занижают зарплату – она и вправду в России самая низкая в развитых странах.

Коронавирус в 2020 г. нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб.,

сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 г.».

Согласно документу, прямые затраты на лечение больных COVID-19 в стационарах в прошлом году составили 183 млрд руб., итоговые расходы на тестирование – 108 млрд руб. Не менее 515 млрд руб. составили прямые выплаты из федерального бюджета для поддержки населения и предприятий.

Однако бюджет России составляет больше 20 триллионов, так что при оптимизации бюджетных расходов – не катастрофа. Другое дело, что урезать в бюджете будут в первую очередь расходы на бедных.

Уже вся помощь правительства свелась к 10 тысячам одноразово семьям с детьми. А помощь мелкому бизнесу – это не субсидии, а лишь некоторое смягчение поборов.