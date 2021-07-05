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Московский листок

Затея брать налоги с богатых "благополучно" провалена правительством!

Опубликовано 05.07.2021 в разделе комментариев 1

Затея налогообложения для владельцев недвижимости от 50 млн рублей, автомобилей от 8 млн, а также яхт, самолетов и катеров от 15 млн рублей провалена. Как отмечают в правительстве, указанное имущество "уже является объектом налогообложения", сообщает наш спецкор Олег Калачев. Здесь возникают следующие вопросы:

- кто же вошел в состав правительственной комиссии, которая отклонила данный законопроект? Возможно, ее председателя как раз таки и отблагодарили одним из предметов роскоши?

- неужели найдется хоть один храбрец из 120 богатейших людей в России, который образно говоря "готов выстрелить себе в ногу" ну или скажем мягче, отпилить сук на котором он сидит? (Как Вы знаете, в Госдуме тоже есть далеко не бедные народные избранники, которые лягут костьми (или скорее более тучными местами) дабы никаких подобных глупостей не было принято.

А теперь представим, что данный законопроект принят Госдумой и подписан президентом...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Уря написал 05.07.2021 12:14
Воры свою Шоблу облагать налогами не будут! Для этого есть, искусственно созданные политикой антинародного,профашистского правительства, - НИЩЕБРОДЫ!
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