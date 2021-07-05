Умер Владимир Меньшов, не дожив до выборов

На 82-м году жизни умер кинорежиссер и актер, лауреат премии «Оскар» и народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Смерть наступила «от последствий коронавирусной инфекции», говорится в сообщении «Мосфильма».

Известнейший актер только что был включен в "федеральную пятерку" партии "Справедливая Россия за правду", был бодр и полон планов - готовился для новой для него деятельности в качестве депутата, место в списке гарантировало ему проход в парламент практически на 100 процентов...

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Меньшов родился в Баку в 1939 году, в 1965-м окончил актерский факультет школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, в 1970-м — аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В начале 1970-х годов Меньшов начал сниматься в кино, а в 1976 году состоялся его полноценный режиссерский дебют — вышел один из самых известных советских фильм на тему школьной жизни «Розыгрыш». А в 1979 году на экраны вышел фильм, сделавший Меньшова всемирно известным — картина «Москва слезам не верит» не только стала лидером проката в СССР, но и была удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (третьей среди советских художественных фильмов — после «Войны и мира» (1968) и «Дерсу Узала» (1975).