Нехорошо заниматься подтасовками. Даже в Португалии

COVID-диссиденты продолжают искать «доказательства» того, что пандемия – заговор, а COVID-19 – обычная простуда. На этот раз в роли «подтверждения» теории выступило постановление Административного суда Лиссабона, в котором якобы сказано, что всего 152 гражданина страны стали жертвами пандемии. Это не так.

Постановление, о котором пишут в Telegram-каналах, размещено в открытом доступе. (https://andre-dias.net/wp-content/uploads/Fwd-Sentenca.pdf)

Цитата, которую используют для подтверждения своих идей поклонники конспирологии, расположена в конце 13 страницы.

«С 2020 по 2021 год докторами, работающими на Министерство юстиции, было выдано 152 сертификата о смерти, в которых причиной смерти был указан COVID-19», – сказано в тексте.

Дело в том, что большинство врачей Португалии работают на Министерство здравоохранения. Сотрудниками Министерства юстиции являются лишь те немногие доктора, которые проводят вскрытие в случае насильственной смерти или смерти по неизвестной причине (судебно-медицинские эксперты по-нашему - прим.ред.). Таким образом, большинство из 17 000 сертификатов о смерти, выданных в Португалии, подписывали врачи, работающие на Министерство здравоохранения, а не юстиции. В постановлении суда говорится лишь о тех смертях, причина которых изначально была не ясна.

Таким образом, постановление Административного суда Лиссабона не доказывает того, что COVID-19 – не опасная болезнь, а пандемия – результат мирового заговора. В постановлении речь идет лишь о заключениях малого количества врачей, работающих непосредственно на Министерство юстиции страны.