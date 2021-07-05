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Московский листок

Анатолий Баранов: Прокуратура могла бы заняться проверкой указа губернатора, а его самого на время проверки отстранить

Опубликовано 05.07.2021 в разделе комментариев 2

мигранты въезд
Анатолий Баранов: Прокуратура могла бы заняться проверкой указа губернатора, а его самого на время проверки отстранить

Дал комментарий "Свободной прессе".

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, согласно которому в регионе запретят иностранным гражданам работать на производствах, связанных с выпечкой хлеба и кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта, в том числе такси, преподавателями и т. д. 

Указ вступит в силу через три месяца и будет действовать год. 

В документе говорится, что за это время компании из указанных сфер, где работают иностранные специалисты по патентам, должны привести свое штатное расписание в соответствии с законодательством, то есть, расстаться с гастарбайтерами. 

Куда пойдут все эти люди? Не приведет ли это к росту социальной напряженности, что на фоне коронакризиса еще более критично. 

Ну, а кто буде водить такси и печь лепешки? Калининградцы?

—  У нас есть такой закон, называется Конституция РФ, — напоминает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. —  Это закон прямого действия, но если его нарушить, то никаких санкций за это не предполагается. Вот и в данном случае, есть статья 55 Конституции РФ, которая в пункте 2 гласит: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

А тут очевидным образом умаляется право на труд, тоже, кстати, гарантированное Конституцией.

И есть статья 62, которая в пункте 3 устанавливает: «Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации».

А тут, какое уж «наравне»? Прокуратура могла бы заняться проверкой указа губернатора, а его самого на время проверки отстранить от исполнения обязанностей. Только я слабо верю, что такое может быть.

Я не вижу смысла обсуждать, в каких случаях конституционное право гражданина можно нарушить, а в каких нельзя. А почему таджик не может печь таджикскую лепешку или самсу? И почему мигрант не может преподавать в школе? Допустим, физику?

Кстати, мигрант может быть по национальности русским, так что даже русский язык и литературу преподавать.

Много людей, по-вашему, останутся без работы? Куда они денутся? Не приведет ли это к росту социальной напряженности? А для местных жителей, во что это выльется?

—  Оставшись без работы, скорее всего, мигранты уедут. Причем необязательно на родину — просто в соседнюю область. И в чем смысл? Очевидно, что в Калининградской области, как и везде в России, есть дефицит рабочих рук. Вот этот дефицит и ударит по калининградцам.

— Будет ли этот список пополнен? Кем еще, по-вашему, могут запретить работать мигрантам, исходя из задачи этого действия?

—  Я надеюсь, список будет не пополнен, а отменен.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
насреддин написал 05.07.2021 16:08
- Могу я видеть прокурора?
- Можете. Где у нас прокурор?
- В шестой палате, где раньше Наполеон был.
Х.ф. "Кавказская пленница". 1966 год.
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intereto написал 05.07.2021 16:07
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