Анатолий Баранов: Прокуратура могла бы заняться проверкой указа губернатора, а его самого на время проверки отстранить

Дал комментарий "Свободной прессе".
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, согласно которому в регионе запретят иностранным гражданам работать на производствах, связанных с выпечкой хлеба и кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта, в том числе такси, преподавателями и т. д.
Указ вступит в силу через три месяца и будет действовать год.
В документе говорится, что за это время компании из указанных сфер, где работают иностранные специалисты по патентам, должны привести свое штатное расписание в соответствии с законодательством, то есть, расстаться с гастарбайтерами.
Куда пойдут все эти люди? Не приведет ли это к росту социальной напряженности, что на фоне коронакризиса еще более критично.
Ну, а кто буде водить такси и печь лепешки? Калининградцы?
— У нас есть такой закон, называется Конституция РФ, — напоминает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Это закон прямого действия, но если его нарушить, то никаких санкций за это не предполагается. Вот и в данном случае, есть статья 55 Конституции РФ, которая в пункте 2 гласит: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
А тут очевидным образом умаляется право на труд, тоже, кстати, гарантированное Конституцией.
И есть статья 62, которая в пункте 3 устанавливает: «Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации».
А тут, какое уж «наравне»? Прокуратура могла бы заняться проверкой указа губернатора, а его самого на время проверки отстранить от исполнения обязанностей. Только я слабо верю, что такое может быть.
Кстати, мигрант может быть по национальности русским, так что даже русский язык и литературу преподавать.
— Много людей, по-вашему, останутся без работы? Куда они денутся? Не приведет ли это к росту социальной напряженности? А для местных жителей, во что это выльется?
— Оставшись без работы, скорее всего, мигранты уедут. Причем необязательно на родину — просто в соседнюю область. И в чем смысл? Очевидно, что в Калининградской области, как и везде в России, есть дефицит рабочих рук. Вот этот дефицит и ударит по калининградцам.
— Будет ли этот список пополнен? Кем еще, по-вашему, могут запретить работать мигрантам, исходя из задачи этого действия?
— Я надеюсь, список будет не пополнен, а отменен.
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насреддин написал 05.07.2021 16:08
- Можете. Где у нас прокурор?
- В шестой палате, где раньше Наполеон был.
Х.ф. "Кавказская пленница". 1966 год.
intereto написал 05.07.2021 16:07