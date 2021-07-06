Военно-политическая катастрофа в Афганистане

1 мая 2021 г. США и НАТО начали вывод войск из Афганистана в соответствии с договором, который США и радикальное движение "Талибан" подписали в 2020 г.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать афганскому народу, но "афганцы должны сами построить мир в своей стране".

Президент США Джо Байден объявил, что пришло время "завершить самую долгую войну" в американской истории. Он уточнил, что вывод войск завершится к 11 сентября — 20-й годовщине терактов 2001 года.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска выполнили свою задачу в Афганистане, не только значительно преуменьшив террористическую угрозу, но и сделав возможным прогресс в экономической и политической сферах в стране.

По мнению российских военных экспертов стремительный вывод войск стран НАТО из Афганистана является их серьёзным поражением, сравнимым с поражением США во Вьетнаме, и кардинальным изменением ситуации для всех стран, участвующих в процессе внутриафганского урегулирования.

Коалиция стран НАТО во главе с США фактически проиграла войну в Афганистане, ею была оставлена даже авиабаза «Баграм».

Положение в Афганистане за почти 20 лет не изменилось в лучшую сторону, а местами даже ухудшилось.

Войска стран НАТО так и не сумели победить движение «Талибан» (запрещено в РФ), состоящее в основном из пуштунов, которое по факту контролирует огромную часть Афганистана и в настоящее время ведёт борьбу за полный контроль над страной.

С мая 2021 г. талибы уже захватили более 150 районов Афганистана и взяли под контроль более 70 процентов границы Афганистана с Таджикистаном. Более тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана после боев с талибами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном из-за возникшей там напряженности.

Еще недавно афганскому правительству Ашрафа Гани давали два года. Теперь – максимум полгода, хотя уже называют и срок в три месяца.

Массовая сдача в плен – так можно назвать состояние, в котором находятся официальные афганские силы. Оружие перед талибами складывают целыми подразделениями – и кадровые военные, и тем более ополченцы.

"Большинство захваченных районов окружает столицы провинций. Это наталкивает на мысль о том, что талибы занимают позиции, чтобы затем попытаться захватить эти административные центры, когда завершится вывод иностранных войск", – заявила Дебора Лайонс, представитель миссии ООН по содействию Афганистану.

«Талибан» уже выбирает, какой ремонт сделать в президентском дворце после прихода к власти.

P.S. Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию на таджикско-афганской границе. Путин подтвердил готовность оказать Душанбе необходимую поддержку в связи с эскалацией на территории Афганистана вблизи границы с Таджикистаном. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.