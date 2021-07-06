Первая полнометражная лента чешского документалиста Йиндржиха Андрша «Новая смена» - сюжетное развитие его же короткометражки «Последняя смена Томаша Хисема», запечатлевшей темные подземные тоннели, снятые на камеру, прикреплённую к шлему шахтёра Томаша. Это был его последний спуск в шахту - через день Пасковская шахта закрылась, и он в числе 1300 своих сослуживцев потерял работу. Фильм «Новая смена» - о том, как человек, отдавший 25 лет шахтёрской профессии, пытается вписаться в новые реалии и стать программистом, и в целом о гибели постсоциалистического производства, деиндустриализации и деградации Восточной Европы, лицемерии и фантомах «новой цифровой реальности», её античеловеческой сути.



Зритель одним глазом смотрит на Томаша, принимающего душ после последней в его жизни смены в шахте - когда сбежит грязная вода и чёрно-антрацитовая мыльная пена, видит человека с длинными «хиппарскими» волосами, а другим глазом заглядывает в гугл на мониторе телефона: в городе Паскове меньше 4 тысяч населения, из них 1300 трудились на шахте, - то есть, по сути, город обречен на умирание. Но режиссёр Андраш снимает абсолютно непафосно, бесстрастно, просто методом включенного наблюдения за героем, живущим размеренной жизнью со своими ритуалами вроде неизменного боления за любимую шахтёрскую футбольную команду и регулярными посиделками с друзьями за кружкой пива. Тем не менее, становится абсолютно ясно, что прежней жизни конец, а новая пугает и на горизонте не просматривается. Создатели фильма придают большое значение нарративу - обладающий среднестатистической внешностью и не очень выразительной мимикой 44-летний герой бесконечно проговаривает свои жизненные планы, свои сомнения и колебания с друзьями, собутыльниками, бывшими сослуживцами, близкой ему женщиной и даже собственными детьми, - обсуждение «ходит по кругу» и заходит в тупик, и решение предстоит принимать самому, не полагаясь на советчиков.



Решение идти на курсы объектно-ориентированного программирования в Технический университет Остравы собеседники героя воспринимают кто с интересом, кто с насмешкой, кто со скепсисом - большинство и название-то повторить не может, всё равно что в космонавты идти. Однако практически все жители городка с погибшим градообразующим предприятием 44 года воспринимают как приговор: «в таком возрасте - без шансов». Типичный диалог в пивной, обильно сдобренный матом: «Что тебе дала шахта?» - «Это философский вопрос…. Рак лёгких, наверно». В итоге, на компьютерные курсы вместе с героем записываются ещё три бывших шахтёра - больше никого уговорить не удалось.



Поначалу может показаться, что «Новая смена» - социальная реклама, снятая по заказу чешского Министерства труда и занятости, этакая бинарная оппозиция: сначала снятые беспощадной камерой депрессивный силезский городок, снос шахтерских вышек, убогое холостяцкое жилище, драный свитер и длинный хайр бунтующего хиппаря на пятом десятке, в старом магнитофоне - хэви-метал-рок 80-х годов прошлого столетия, тоска и безысходность, зато потом - модная стрижка за 90 крон, очки в золотой оправе, сияющие белоснежные офисы с опенспейсами и с иголочки одетыми менеджерами, мерцание мониторов и плазменных панелей. Здравствуй, светлое будущее! Путь к нему тернист - большая часть фильма посвящена разочарованиям и битью героя головой об стену перенасыщенного айтишниками рынка, ожиданию ответов на резюме и бесконечным отказам, «мы вам перезвоним» и «извините, но в настоящее время мы ничего не можем Вам предложить». Резким контрастом с убогостью уходящей натуры - голубой экран, свет софитов, Томаш в роли коуча рассказывает о своём опыте в компании NetDirect пражским студиозусам на телеканале, а они смеются над его остравским акцентом... Новая работа, новая квартира, новая жена, новые горизонты, зубы вставил, собаку завёл, тут бы и закончить фильм бравурным титром о вхождении Чехии в семью европейских народов, модернизации и цифровизации.



Но режиссёр Андрш честен со зрителем. Брошенная Томашем в день закрытия шахты фраза «Что мне теперь, на завод, что ли, идти??» выстреливает, как то самое чеховское ружьё - перед погружением в компьютерно-плазменное благополучие герой год таки работает на заводе, что можно тоже считать удачей - ездить на предприятие приходится аж в Остраву. Да и обретённое благополучие весьма относительно - режиссёр не скупится на ехидные интонации, изображая идиотизм офисного мирка, пошлость корпоративных вечеринок, тотальную зависимость чешского персонала от хозяев жизни из Западной Европы - «мы редко используем английский язык на совещаниях - мы же всё-таки чешская компания!» Камера оператора наезжает на огромный монитор, за котором в сверкающем офисе теперь работает бывший шахтёр и передовик производства Томаш Хисем - теперь он разрабатывает сайты знакомств и порталы платной любви. Прощай, социалистическая индустрия из прошлого века, да здравствует новая диджитал-реальность! Пример Томаша исследуется в «Новой смене» как явно позитивный, удачный кейс, но не следует забывать, что из 1300 оставшихся без работы шахтёров с закрытой шахты программистами стали четверо. Судьба остальных неизвестна, так глубоко режиссёр Андрш не копал.



Финальный титр тоже не внушает оптимизма - статистика Института Маккинзи: около 800 миллионов населения Земли сегодня имеют профессии, которые исчезнут в ближайшие 15 лет.

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