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Московский листок

В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации от COVID-19

Опубликовано 06.07.2021 в разделе комментариев 6

церковь рпц
В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации от COVID-19

Люди, отказывающиеся вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: „А как мне теперь с этим жить?“ А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех», — отметил он.

По его словам, важно думать не только о себе, но и об окружающих. Даже при легком течении коронавируса человек может остаться разносчиком болезни, подчеркнул Иларион.

***

Я всегда говорил, что попам лучше не влезать в те вопросы, которые не входят в компетенцию церкви. Уточняю - лучше и для самой церкви, и для тех, кто без церковного благословения ничего более-менее серьезного предпринимать не решается.

Кто сказал, что человек, сделавший прививку, не может быть распространителем инфекции, разумеется, невольно?

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову только что госпитализировали с коронавирусной инфекцией. А в конце апреля она сообщила, что привилась от коронавируса. И что, она не заразна в этот момент, что ли? И таких людей, кто заболел, будучи привитым, достаточно много. Разумеется, они заразны в остром периоде болезни - им тоже бежать в церковь каяться?

Известно, что умерший от коронавирусной инфекции актер и режиссер Владимир Меньшов был вакцинирован, как была вакцинирована и его жена Вера Алентова, которая тоже находится сейчас в больнице с тем же диагнозом. Наверно, кто-то из них кого-то инфицировал, конечно, не нарочно. Тем более, что вакцинированные люди уверены - им ничего не грозит, им же обещали...

А тому, у кого есть иммунитет от этой инфекции, совсем не нужно вакцинироваться - они защищены точно также, как и привитые. То есть с высокой вероятностью, но без гарантии от повторного заражения. И прививка, кстати, может отрицательно отразиться на состоянии их естественного иммунитета - не надо "с сапогами" влезать в тонкие механизмы иммунной защиты организма.

И есть люди, у которых природный иммунитет настолько силен, что им прививаться совсем не нужно. 

Есть хрестоматийный пример с профессором Петтенкофером, который на научной конференции, где Пастер представлял чистую культуру холерного вибриона. Петтенкофер подошел к своему научному оппоненту, уточнил, абсолютно ли смертельна по его мнению данная культура, и, получив утвердительный ответ, залпом выпил все содержимое колбы. И ничем не заболел!

И ведь был этот Петтенкофер не полоумным чудаком, а основателем такой современной науки, как гигиена - государственный экзамен по которой сдает каждый врач.

И вот теперь, на этом фоне как выглядит высказывание Илариона?

Ну если у вас есть сомнения в том, прививаться или нет, обращайтесь, пожалуйста, к врачу, а не к попу или чиновнику мэрии, сделайте анализы, а не исповедуйтесь и не причащайтесь. Хотя, конечно, в свете последних достижений организации здравоохранения в России, невредно будет и собороваться...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Голос из ада написал 06.07.2021 02:56
Попы-иерархи совсем оборзели. И эти паразиты будут хулить людей за их поступки с точки зрения кремлевских сидельцев? Руки прочь от народа очумелые дегенераты!
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А Москалькову завтра уволят
Швайбович Виктор написал 06.07.2021 02:46
Госпитализацию с ковидом привитой Москальковой можно было бы назвать сенсацией, если бы недельки 2 назад она не выступила с осуждением принудительной вакцинации. Назвала ее "нечестной игрой", и сослалась на множество жалоб людей. Принудиловка, сказала она, нарушает права человека.
Уже наутро на нее рявкнул Песков и я подумал: все, пиз@дец бабе. И точно.
Вчера уложили в постель, а завтра и спровадят на пенсию. Ей 66 лет. Теперь жаловаться на банду Собянина-Воробьева будет некому.
Москалькова - генерал МВД, но и с ней не стали церемониться. Игра идет по-крупному.
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Какое единство власти и церкви
Гаданыш написал 06.07.2021 02:45
Аж слезу прошибает. Похоже всех уговорят.
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(без названия)
Levon Ghazarian написал 06.07.2021 02:05
После того, как предстоятель РПЦ уподобил веру в коронавирус вере в Бога, это - следующий логический шаг. Уверовавшие в коронавирус должны каяться в упущении вакцинации. И совершенно должно быть вычеркнуто из сознания покаяние в случае неблагоприятных эффектов вакцинации, хотя неслучайно медики держат наготове антишоковое оборудование.
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Re: "У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне"
хахахахахахахахахаххх написал 06.07.2021 01:57
И на что вы тогда рассчитываете?
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"У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне"
Ветхий Завет, Второзаконие 23:1 написал 06.07.2021 01:48
Атеистам можно не вакцинироваться!!!
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