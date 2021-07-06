В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации от COVID-19

Люди, отказывающиеся вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: „А как мне теперь с этим жить?“ А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех», — отметил он.

По его словам, важно думать не только о себе, но и об окружающих. Даже при легком течении коронавируса человек может остаться разносчиком болезни, подчеркнул Иларион.

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Я всегда говорил, что попам лучше не влезать в те вопросы, которые не входят в компетенцию церкви. Уточняю - лучше и для самой церкви, и для тех, кто без церковного благословения ничего более-менее серьезного предпринимать не решается.

Кто сказал, что человек, сделавший прививку, не может быть распространителем инфекции, разумеется, невольно?

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову только что госпитализировали с коронавирусной инфекцией. А в конце апреля она сообщила, что привилась от коронавируса. И что, она не заразна в этот момент, что ли? И таких людей, кто заболел, будучи привитым, достаточно много. Разумеется, они заразны в остром периоде болезни - им тоже бежать в церковь каяться?

Известно, что умерший от коронавирусной инфекции актер и режиссер Владимир Меньшов был вакцинирован, как была вакцинирована и его жена Вера Алентова, которая тоже находится сейчас в больнице с тем же диагнозом. Наверно, кто-то из них кого-то инфицировал, конечно, не нарочно. Тем более, что вакцинированные люди уверены - им ничего не грозит, им же обещали...

А тому, у кого есть иммунитет от этой инфекции, совсем не нужно вакцинироваться - они защищены точно также, как и привитые. То есть с высокой вероятностью, но без гарантии от повторного заражения. И прививка, кстати, может отрицательно отразиться на состоянии их естественного иммунитета - не надо "с сапогами" влезать в тонкие механизмы иммунной защиты организма.

И есть люди, у которых природный иммунитет настолько силен, что им прививаться совсем не нужно.

Есть хрестоматийный пример с профессором Петтенкофером, который на научной конференции, где Пастер представлял чистую культуру холерного вибриона. Петтенкофер подошел к своему научному оппоненту, уточнил, абсолютно ли смертельна по его мнению данная культура, и, получив утвердительный ответ, залпом выпил все содержимое колбы. И ничем не заболел!

И ведь был этот Петтенкофер не полоумным чудаком, а основателем такой современной науки, как гигиена - государственный экзамен по которой сдает каждый врач.

И вот теперь, на этом фоне как выглядит высказывание Илариона?

Ну если у вас есть сомнения в том, прививаться или нет, обращайтесь, пожалуйста, к врачу, а не к попу или чиновнику мэрии, сделайте анализы, а не исповедуйтесь и не причащайтесь. Хотя, конечно, в свете последних достижений организации здравоохранения в России, невредно будет и собороваться...

А.Б.