Обзор новостей: Кабмин собирается досодрать с нас еще 400 миллиардов Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Пятые сутки рекордной смертности. Кто ответит? https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Кабмин собирается досодрать с нас еще 400 миллиардов https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Люди спасаются подработкой - от голода, но не от грабежа 4 Компания Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино», как того требуют новые изменения российского законодательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. 5 В Бахчисарайском районе Крыма, пострадавшем от осадков, один человек погиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. 6 Коронавирус в 2020 г. нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 г.». 7 Отдыхать в этом году лучше на севере 8 Агентство Bloomberg назвало страны-лидеры по проценту вакцинированных от COVID-19 9 В Эстонии требуют прекратить «преступную оккупацию» Из курьезов. Утвержденный кандидатом в президенты от Эстонской консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что нет необходимости в ратификации договора о границе с Россией, передает ERR. https://forum-msk.org/material/news/1... 10 Умер Владимир Меньшов, не дожив до выборов https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 1.00, Голосов: 1 Поделиться