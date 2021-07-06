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Московский листок

Обзор новостей: Кабмин собирается досодрать с нас еще 400 миллиардов

Опубликовано 06.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Пятые сутки рекордной смертности. Кто ответит?

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Кабмин собирается досодрать с нас еще 400 миллиардов

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Люди спасаются подработкой - от голода, но не от грабежа

4 Компания Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино»,

как того требуют новые изменения российского законодательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

5 В Бахчисарайском районе Крыма, пострадавшем от осадков, один человек погиб,

передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

6 Коронавирус в 2020 г. нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб.,

сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 г.».

7 Отдыхать в этом году лучше на севере

8 Агентство Bloomberg назвало страны-лидеры по проценту вакцинированных от COVID-19

9 В Эстонии требуют прекратить «преступную оккупацию»

Из курьезов. Утвержденный кандидатом в президенты от Эстонской консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что нет необходимости в ратификации договора о границе с Россией, передает ERR.

https://forum-msk.org/material/news/1...

10 Умер Владимир Меньшов, не дожив до выборов

https://forum-msk.org/material/news/1...



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