Обзор новостей: Кабмин собирается досодрать с нас еще 400 миллиардов

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Пятые сутки рекордной смертности. Кто ответит?
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Кабмин собирается досодрать с нас еще 400 миллиардов
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Люди спасаются подработкой - от голода, но не от грабежа
4 Компания Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино»,
как того требуют новые изменения российского законодательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
5 В Бахчисарайском районе Крыма, пострадавшем от осадков, один человек погиб,
передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
6 Коронавирус в 2020 г. нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб.,
сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 г.».
7 Отдыхать в этом году лучше на севере
8 Агентство Bloomberg назвало страны-лидеры по проценту вакцинированных от COVID-19
9 В Эстонии требуют прекратить «преступную оккупацию»
Из курьезов. Утвержденный кандидатом в президенты от Эстонской консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что нет необходимости в ратификации договора о границе с Россией, передает ERR.
https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Умер Владимир Меньшов, не дожив до выборов
https://forum-msk.org/material/news/1...
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