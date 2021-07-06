"Кто виноват в росте цен?" Опрос на улицах Москвы Наш спецкор Олег Калачев прошел по улицам Москвы и задал вопрос встретившимся ему людям: "Кто виноват в росте цен?" Ответы и порадовали и удивили.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 2 Поделиться