Наш спецкор Олег Калачев прошел по улицам Москвы и задал вопрос встретившимся ему людям: "Кто виноват в росте цен?"
Ответы и порадовали и удивили.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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"Кто виноват в росте цен?" Опрос на улицах Москвы
Наш спецкор Олег Калачев прошел по улицам Москвы и задал вопрос встретившимся ему людям: "Кто виноват в росте цен?"
Ответы и порадовали и удивили.
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Серж букинист написал 06.07.2021 08:55
Мне каэтца написал 06.07.2021 08:38