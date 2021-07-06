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Московский листок

"Кто виноват в росте цен?" Опрос на улицах Москвы

Опубликовано 06.07.2021 в разделе комментариев 2

Наш спецкор Олег Калачев прошел по улицам Москвы и задал вопрос встретившимся ему людям: "Кто виноват в росте цен?"

Ответы и порадовали и удивили.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 06.07.2021 08:55
С самого начала навязанного нам буржуинского ига, с 1991г. идет бурный, непрерывный рост цен на все! По ряду позиций, особенно услуг и транспорта, суммарно за 30 лет более чем в миллион( с учетом деноминации 1997г.)раз, например трамвай(3 коп.при СССР),метро(5коп.),баня , причем без всякого лимита(20 коп.) и т.д. Но особо шокирует медицина, могли ли мы предоставить в СССР, что даже на лечение детей несчастные родители будут выцыганивать через СМИ?!.. Обычная рыба для многих стала деликатесом, та же треска,стоившая при СССР 56коп. или килька с мойвой(30- 40 коп.) перекупщики втюхивают по 350- 400р.!Отдельная,страшная тема - качество товаров и услуг.
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(без названия)
Мне каэтца написал 06.07.2021 08:38
Виноваты нищие россияне. Покупают и покупают.
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"Кто виноват в росте цен?" Опрос на улицах Москвы
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