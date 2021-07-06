Путь нынешних коммунистов - кормушка бюджетная

Коммунисты провели второй этап XVIII съезда партии. Это не съезд это пародия на съезд. Всего приняли участие 198 человек. И судя по выступлениям слово имели только коммунистические чиновники. Ни одного нищего коммуниста на трибуне не обнаружено. Видно оставшийся лидер так и задумал. Пригласи простых смертных коммунистов и горя не оберешься. А вдруг он вспомнит о нынешней жизни штатных депутатов, да и самого лидера. Он ведь только на словах знает о жизни народа, а сам ничего подобного не испытывал никогда.

Первое слово на съезде лидер предоставил себе. "Нам, коммунистам, выпала особая честь - представлять политическое движение, аналогов которому нет в мировой истории!" Сперва коммунисты создали проблему, а теперь видите с каким пафосом он говорит об особой чести решать проблему. Совсем Геннадий Андреевич потерял берега. Очевидно безбедная старость повернула мозги на 180 градусов. "Мы настойчиво трудимся и боремся за достойное будущее для всех трудящихся, для всех народов планеты". Вот это размах? Только об этом никто не знает не только за границей, но и в России. И в чём выражается ваша борьба? В проведении съездов, заседаний политбюро, пресс - конференций, интервью. Бестолковщина вас одолела. Но думаю, что всё это он делает сознательно и верхушка партии с ним согласна. Людям не известно да и большинство не знают, что Геннадий Андреевич располагает огромными средствами, выделяемые из бюджета по итогам выборов. Есть в партии и миллионеры, да и сам он не бедствует.

"Несмотря на предательское разрушение СССР, социализм являет миру удивительную жизнестойкость". Лидер в этом предложение пропустил одно слово разрушение "коммунистами". "Даже маленькая Куба, брошенная на произвол судьбы горбачёвской изменой, выдержала все испытания". А вот СССР не выдержал. Во всех странах если чиновник или простой смертный изменил Родине, Стране то его судят и как правило лишают жизни. А у нас изменник живёт в королевских условиях с огромной пенсией, охраной, обслугой. Вы даже главный вопрос о предателе не можете решить, куда вы лезете с жирной физиономией. Люди, вдумайтесь в действия Зюганова и его фракции. Рядом с нами и коммунистами нынешними живёт коммунист, который подготовил великую страну к ликвидации и никто не возмущается. Россию отбросили на 50 лет в развитии. Чиновники живут, народ вымирает, а Зюганов говорит о какой то чести.

"И мы будем настойчиво доказывать это всем. (О социализме). Мы будем и дальше показывать выход из тупика для обобранного и униженного трудящегося большинства. Для большинства, которое обязано сплачиваться и побеждать". Доказывать большинству народа не надо, они без вас знают, что оказались нищими и униженными в отличие от вас. Значит вы в это большинство не входите, они должны сплачиваться и побеждать, а что вы будете делать? Будете готовиться занять руководство страны и продолжать хапать в тихую и петь песенки на будущее. Зюганов уже настолько вжился в буржуазную политику, что говорит как легальный буржуй. Он даже не понял что этой фразой отдалился от униженного трудящегося. Потом когда народ победит они будут внедрять Программу "Десять шагов к власти народа". Зюганов потом будет устанавливать власть народа. Если трудовой человек изменит общественно - политический строй в стране, то лично вы со своей фракцией народу будете не нужны, как бы вы не оказались на скамье подсудимых.

"На первом этапе съезда мы с вами оценили дорогу, пройденную нами в совершенно новых условиях. Её новизна состоит в том, что впервые в мировой истории борьбу за социализм мы вынуждены вести после победы контрреволюции и реставрации капитализма в самой большой стране мира". И что вы сделали за 27 лет? Долго же вы оценивали бандитски - воровской капитализм. За это время устроили своих родственников в бизнес и помогаете им вести коммерческие операции. Не плохо для коммуниста.

"Россию постигла деиндустриализация. Деградировали экономика и социальная сфера". Деградация продолжается и сейчас. Начинают приватизировать сырьевые компании, хотя они уже давно управляются иностранцами. А вы всё сказки рассказываете о борьбе за социализм, сидя в доходном депутатском кресле.

"Первый этап съезда КПРФ стал важным шагом на новом пути. Мы поставили крупные и очень ответственные задачи, закрепив их постановлениями и резолюциями съезда. Избран Центральный комитет, который поведёт партию в политические сражения ближайших лет". Задачи ставились и ранее, но ни одна не выполнена. Вы можете назвать задачи, которые ставил президент в течение 21 года? Сколько выполнено? Ни одной за исключением материнского капитала, поддержки многодетных семей и детей. Роста экономики нет, как нет роста и зарплат. И что толку, что вы свои задачи закрепили постановлениями и резолюциями съезда? Кто от партии власти реагирует на ваш "балаган" со съездом и постановлениями?

"Сегодня мы официально вступаем в борьбу за доверие граждан на выборах в Госдуму. В сражение за передачу власти народу. За СССР - сильную, справедливую, социалистическую Родину". И в чём будет выражаться ваша борьба? Вы уже боретесь 27 лет, а большинство особенно сельского населения не знает что существует партия КПРФ. Вы бы послушали на селе о том, что говорят лично о вас, Геннадий Андреевич?

Раньше у вас была программа "Десять шагов к достойной жизни". И где она? Что сделано? Вы и ваши друзья действительно стали жить очень даже хорошо и вы о ней замолчали. В этом и была суть программы? А теперь десять шагов к власти народа. Я и мои земляки знают всего два шага. Смена лидера КПРФ и второй смена власти. Всё остальное приложится.

В 1917 году у большевиков была одна задача - сменить власть. Сменили и тогда начали возникать другие задачи, которые решались по мере сил нового правительства и народа, принявшего новую власть. А вы замахиваетесь на 10 шагов то есть на десять вопросов. Вы сейчас не можете предугадать, что будет после смены власти. Если она будет сменена. Однако при вас никакой смены власти не будет. Да и вы не заинтересованы в этом. Уж больно хорошо вы пристроились к этой власти.

Неужели Геннадий Андреевич не понимает, что всё что он делает на словах это переливание из пустого в порожнее. Язык не заболел или мозг от бестолковщины? Смените тактику идите в народ. Вы ведь хорошо комментируете В.Ленина, а он при каждом удобном случае шёл в люди, на заводы, на фабрики, много писал и даже на коленке и всё это уходило к людям. Вы как с народом общаетесь? Никак, вы его боитесь и съезд похож на посиделки узкого и сытого круга приближённых. Вы ничего не сделали за 27 лет для народа, наоборот, пиарите президента и призываете граждан не выходить на митинги. Вы ведёте себя как настоящий провокатор.

Сейчас перед народом встала очень серьёзная проблема. Народ не знает за кого голосовать. То, что вы победите, не верят никто, в том числе партия власти с президентом. Зачем вы устроили балаган со съездом? Что будет с Россией?